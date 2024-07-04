Как избавиться от темных кругов: советы специалиста

Неожиданные причины темных кругов под глазами: что вы не знали

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы тратим много времени на то, чтобы замаскировать круги под глазами, которые выдают несовершенства нашего образа жизни. Однако не только стресс и недосып могут быть причиной потемнения нежной кожи вокруг глаз.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Специалист рассказал о неочевидных причинах появления темных кругов. Одной из таких причин может быть слишком тонкая кожа. Даже если вы следите за питанием, не пропускаете тренировки и достаточно спите, темные круги могут появляться из-за тонкой кожи. Вместо агрессивных процедур стоит задуматься над уплотнением кожи и бережным удалением косметики.

Неправильное снятие макияжа также может привести к появлению кругов. Чрезмерное очищение или использование неподходящих средств может истончить кожу. Попросите косметолога порекомендовать средство для очищения этой области, возможно, крем или эмульсия с высоким содержанием витамина С.

Курение или нахождение в компании курильщиков также вредно влияет на кожу. Никотин делает кровь густой, вызывая застой в сосудах, что проявляется темными кругами и сосудистой сеточкой под глазами.