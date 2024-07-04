Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
О дефиците витамина С говорит сухость кожи и частые ОРВИ
Рассказываем всё про удаление цветков у томатов
Российский автомобильный рынок вырос на 74,5% в первом полугодии 2024 года
Греция ввела шестидневную рабочую неделю
 Алексей Серебряков надеется в старости получать эпизодические роли
Никита Кологривый сыграл в драме про 90-е "Подростки. Первая любовь"
Шаман открыл правду о своих проблемах со слухом с детства
Какие вещи в доме выдают жадного человека
Потапова ответила отказом на приглашение на Олимпиаду от МОК
Простые и стильные прически от стилиста Агнаевой

Естественность и универсальность: четыре прически для любого случая

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Мы живем во времена, когда на передний план выходит не вычурность и сложность, а естественность. Это находит отражение даже в женских прическах. Однако выбрать универсальную укладку, подходящую и для вечеринки, и для работы, — задача не из легких. Стилист Екатерина Агнаева поделилась идеями, как выйти из положения.

Естественность и универсальность: четыре прически для любого случая
Фото: freepik.com by mego-studio, PDM

Один из лучших вариантов — низкий пучок, который легко сделать, собрав волосы в низкий хвост и завив их в жгут. Аксессуары для волос добавят образу праздничности, не выглядя при этом слишком. Низкий хвост — ещё одна вариация предыдущей прически, просто не собирайте волосы в пучок. Чтобы хвост выглядел аккуратно, используйте стайлинговые средства и зачешите выбивающиеся волоски.

Для праздничного варианта подойдёт широкая атласная лента. Коса-жгут — идеальный вариант для волос ниже плеч. Сделайте хвост выше обычного, разделите его на две части и каждую прядь закрутите в жгут. Переплетите пряди между собой и повяжите атласную ленту на основании хвоста. Высокий пучок создается, собирая волосы в высокий хвост, разделяя их на две пряди, которые можно начесать для большего объема, и переплетая между собой. Здесь стилист рекомендует не использовать стайлинговые средства, чтобы сохранить естественность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Алсу намекнула на перемены в жизни после развода с Яном Абрамовым
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Последние материалы
Японские геймеры требуют отменить выпуск Assassin's Creed Shadows
Естественность и универсальность: четыре прически для любого случая
Учёные предупредили об опасности повторения экологической катастрофы прошлого
Промоутер Фьюри: Тайсон получил ущерб в бое с Усиком
Названы варианты полезного фастфуда
Средний вес новых автомобилей за последние 7 лет увеличился на 400 кг
Как использовать патчи для глаз с максимальной пользой?
Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
Муравьи ампутируют травмированные ноги ради спасения жизни
Диана Арбенина рассказала о смерти отца своих детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников