Простые и стильные прически от стилиста Агнаевой

Естественность и универсальность: четыре прически для любого случая

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы живем во времена, когда на передний план выходит не вычурность и сложность, а естественность. Это находит отражение даже в женских прическах. Однако выбрать универсальную укладку, подходящую и для вечеринки, и для работы, — задача не из легких. Стилист Екатерина Агнаева поделилась идеями, как выйти из положения.

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Один из лучших вариантов — низкий пучок, который легко сделать, собрав волосы в низкий хвост и завив их в жгут. Аксессуары для волос добавят образу праздничности, не выглядя при этом слишком. Низкий хвост — ещё одна вариация предыдущей прически, просто не собирайте волосы в пучок. Чтобы хвост выглядел аккуратно, используйте стайлинговые средства и зачешите выбивающиеся волоски.

Для праздничного варианта подойдёт широкая атласная лента. Коса-жгут — идеальный вариант для волос ниже плеч. Сделайте хвост выше обычного, разделите его на две части и каждую прядь закрутите в жгут. Переплетите пряди между собой и повяжите атласную ленту на основании хвоста. Высокий пучок создается, собирая волосы в высокий хвост, разделяя их на две пряди, которые можно начесать для большего объема, и переплетая между собой. Здесь стилист рекомендует не использовать стайлинговые средства, чтобы сохранить естественность.