Эти правила продлят время носки наращенных ресниц

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Что можно и нельзя делать после наращивания ресниц

3:24
Моя семья » Красота и стиль

Наращивание ресниц — одна из самых популярных процедур, позволяющая добиться значительного объема и придать взгляду выразительность и привлекательность.

Что можно и нельзя делать после наращивания ресниц
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

В зависимости от выбранной длины и типа изгиба искусственных пучков можно легко адаптироваться под форму глаза, создавая эффект натуральных ресниц.

Впечатляющий результат после процедуры накладывает определенные ограничения на привычный уход за собой. Рассмотрим, что можно и нельзя делать после процедуры наращивания.

Как ухаживать за наращенными ресницами

Не трогайте ресницы

Как бы ни хотелось прикоснуться к этой красоте, наращенные ресницы требуют бережного обращения. Чем реже вы будете касаться пальцами глаз, тем дольше продлится эффект. Также строго запрещается дергать или вырывать ресницы.

Если вы чувствуете дискомфорт при моргании, боль, покалывание, раздражение или ресничные пучки мешают обзору, обязательно обратитесь к своему мастеру. О неприятных ощущениях необходимо сообщать мастеру сразу после процедуры.

Откажитесь от жирных текстур

Кремообразные жирные средства для снятия макияжа — враг номер один для наращенных ресниц. Компоненты таких средств и масляная основа растворяют клей, который держит пучки на месте.

При демакияже используйте мицеллярную воду или лосьон на водной основе, нанося их на ватный диск и аккуратно проводя им по глазам.

Пересмотрите свой уход

Жирные средства с маслами в составе могут навредить новым ресницам, поэтому придется пересмотреть все свои косметические средства. В косметичке не должно быть рассыпчатых и мелкодисперсных средств, например, глиттеров или блестящих теней, которые могут осесть на ресницах и склеить их.

Воздержитесь от посещения бань и саун

Высокая температура и влажность могут немного расплавить клей и привести к преждевременному отпадению ресниц. Если вы не можете отказаться от бани или сауны, выбирайте щадящий температурный режим или периодически промакивайте глаза бумажной салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу.

Это же правило действует во время отпуска. Если вы собираетесь на море в жаркие страны, позаботьтесь о том, чтобы область глаз всегда оставалась сухой. Купаясь в море или бассейне, надевайте очки для плавания.

Регулярно расчесывайте ресницы

Чтобы избежать спутывания и перегибов, регулярно расчесывайте ресницы по направлению роста волосков с помощью специальной щеточки, которую вам должен выдать мастер.

Откажитесь от керлера

От керлера (щипцов для завивки ресниц) после наращивания придется отказаться. Любое механическое воздействие на пучки ослабит их, и тогда с красивыми ресницами придется распрощаться раньше времени.

Ограничьте контакт с водой

Полное заблуждение, что любые водные процедуры запрещены после наращивания ресниц. Ограничить контакт с водой придется, но на время.

После процедуры нежелательно умываться в течение 12 часов, чтобы дать клею основательно высохнуть. Уже на следующий день можно будет спокойно снимать макияж и очищать лицо.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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