Как сделать так, чтобы ваш парфюм слышали все

Все, что нужно знать о продлении аромата вашего парфюма

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При выборе парфюма важно не только найти "свой" аромат, но и знать, как правильно наносить духи, чтобы они полностью раскрылись и продержались до конца дня.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

В зависимости от того, где и как вы распылили парфюм, его яркость и насыщенность могут проявиться в полной мере или угаснуть сразу после нанесения. Рассмотрим, на какие места на теле нужно наносить аромат.

Способы нанесения парфюма

По точкам

Нанесение по точкам, пожалуй, самый популярный способ, который поможет надолго сохранить аромат любимого парфюма. Есть несколько вариантов, как наносить духи:

Задняя сторона ушей. Кровеносные сосуды в области за ушами находятся достаточно близко к коже, поэтому нанесение парфюма в эту зону поможет ему продержаться дольше обычного. Если вы носите массивные серьги, то они обязательно пропитаются ароматом.

Шея. Классический вариант — нанести немного парфюма на шею. Если вы предпочитаете носить блузки или рубашки, закрывающие эту зону, то наносите духи до того, как оденетесь. Таким образом получится создать более "интимный" вариант шлейфа, который будет уловим только вашему обонянию.

Большие суставы. Еще один проверенный способ сохранить аромат надолго — нанести пару капель на те зоны, которые находятся в постоянном движении, например, на заднюю поверхность коленей. Со временем ароматный воздушный поток поднимется наверх и раскроется по-новому.

Внутренняя поверхность локтя. Эта область — одна из зон, куда лучше наносить духи. Эта зона звучит не менее соблазнительно, чем уши или шея. Добавьте пару капель любимого аромата на внутреннюю поверхность локтя, и спустя час активного движения вы прочувствуете все его ноты.

Пупок. Пожалуй, самый странный способ, однако очень даже рабочий. В этой зоне всегда сохраняется тепло, поэтому аромат продержится намного дольше. Лучше всего пробовать летом, когда тело не закрыто слоями одежды.

Запястья. Нанесение парфюма на запястья, которые также называют точками пульса, позволяет аромату впитаться в кожу и радовать вас на протяжении дня.

На увлажненную кожу

После водных процедур попробуйте нанести на себя пару капель парфюма. Теплая и распаренная кожа с открытыми порами поможет аромату "прилипнуть".

Также попробуйте нанести на кожу легкий крем без запаха, а затем оставить на ней пару пшиков духов. Средство впитается вместе с душистыми компонентами и оставит легкий шлейф.

На одежду

Если вы не любите "громкие" запахи, то есть менее радикальный способ надушиться. Наносите духи на одежду, а точнее на ее внутреннюю сторону, например, подкладку пиджака. Так получится создать тихое звучание.

Лучше всего аромат сохраняется на одежде из натуральных тканей; синтетические материалы могут сильно изменить амбре. Идеально для распыления подходят меховые и хлопковые изделия. Также будьте внимательны, чтобы духи не оставляли жирные пятна.

На расческу

Волосы, как и кожа, способны длительное время удерживать на себе ароматы. Только не распыляйте духи прямо на голову — так вы испортите здоровье своих локонов.

Спирт в составе парфюма сделает их сухими и ломкими. Вместо этого брызните средство на расческу и пройдитесь ей по волосам.

На виски

Если вы до сих пор не знаете, куда наносить твердые и масляные духи, то лучшей зоны, чем виски, на теле не найти. Аромат здесь раскрывается максимально отчетливо. Однако если вы склонны к мигреням и чувствительны к запахам, то эту область стоит избегать.