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Узнайте, как выбрать идеальный парфюм: влияние кофейных зерен при выборе аромата

Парфюмер Гулов рассказал, есть ли польза от кофейных зерен при выборе аромата

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Выбрать идеальный аромат для себя иногда бывает непросто. Узнайте, как найти подходящий вам парфюм безошибочно, несмотря на многообразие ароматов.

Парфюмер Гулов рассказал, есть ли польза от кофейных зерен при выборе аромата
Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Найдите свое любимое семейство

Каждый парфюм относится к определенному семейству, такому как цветочные, восточные, древесно-гурманские или свежие. Семейства могут пересекаться, и для понимания парфюмерных нот полезно знать их различия.

Первый шаг — разобраться в нотах парфюма: верхние, средние и базовые. Эти компоненты формируют уникальное восприятие аромата от его первого распыления до длительного ношения. Научиться распознавать их помогает только практика.

Выберите концентрацию

На флаконах с ароматами часто можно встретить обозначения EDP, EDT или EDC, которые указывают на концентрацию парфюмерного масла. Чем выше концентрация, тем сильнее и долговечнее аромат. Например, у парфюма самая высокая концентрация, что позволяет ему сохраняться в течение всего дня.

Eau de parfum остается на коже около шести-семи часов, тогда как туалетная вода требует чаще пополнения и держится меньше времени. Наименьшая концентрация у eau de cologne, которая держится всего 2-3 часа.

Как влияют кофейные зерна на выбор аромата

Кофейные зерна в парфюмерных магазинах помогают "очистить" обоняние и сосредоточиться на запахах. Однако, согласно парфюмеру Марселю Гулову, перегрузка ароматами может быстро утомить наше обоняние.

Это связано с тем, что обоняние не так натренировано на сложные ароматы, как зрение или слух. Рекомендуется пробовать не более 3-5 ароматов за раз, чтобы не перегрузить мозг и сохранить четкость восприятия.

Роль блоттеров

Бумажные тестеры или блоттеры являются удобным способом оценить аромат, но для точной оценки лучше всего протестировать парфюм на коже или одежде. По словам Марселя, парфюмерия может звучать по-разному в зависимости от контакта с кожей, поэтому личная проверка на коже или одежде помогает лучше понять аромат.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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