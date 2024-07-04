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Обнаружение постоянных недостатков в своей внешности: синдром дисморфофобии и пути к его преодолению

Ненавижу своё отражение: что такое синдром дисморфофобии и как с ним бороться?

2:49
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Синдром дисморфофобии, или телесное дисморфическое расстройство (ТДР), представляет собой психическое заболевание, характеризующееся навязчивыми мыслями о мнимых или незначительных дефектах внешности. Эти мысли могут сильно влиять на жизнь человека, вызывая значительный стресс и снижая качество жизни. Давайте узнаем, что это за расстройство, его признаки и как с ним бороться.

Ненавижу своё отражение: что такое синдром дисморфофобии и как с ним бороться?
Фото: Pexels by Athena, CC0

Что это такое?

Дисморфофобия — это расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен своим внешним видом и предполагаемыми физическими недостатками. Даже незначительные или вовсе воображаемые дефекты могут казаться пациенту настолько серьезными, что он начинает избегать социальных взаимодействий и общественных мест, становится замкнутым и тревожным.

Признаки дисморфофобии

Признаки телесного дисморфического расстройства могут варьироваться, но наиболее часто включают:

  1. Постоянное размышление о своей внешности и попытки скрыть или исправить мнимые недостатки.
  2. Избегание социальных ситуаций и общественных мест из-за страха быть осмеянным или осужденным.
  3. Постоянное проверка своего отражения в зеркале или, наоборот, избегание зеркал.
  4. Постоянное сравнение своей внешности с другими людьми.
  5. Частые и длительные процедуры ухода за собой, такие как нанесение макияжа, укладка волос, использование одежды для маскировки мнимых недостатков.

Как справиться с синдромом дисморфофобии?

Психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) считается наиболее эффективным методом лечения ТДР. Она помогает изменить негативные мысли и поведение, связанные с внешностью.

Медикаментозное лечение

Антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), могут быть полезны для уменьшения симптомов. Принимать такие лекарства можно только после консультации врача.

Поддержка окружающих

Важно, чтобы близкие люди понимали характер расстройства и были готовы оказывать эмоциональную поддержку. Это может существенно помочь пациенту чувствовать себя менее изолированным и более уверенным.

Образовательные программы

Образовательные программы и поддержка сообщества помогают пациентам узнать больше о своем расстройстве, обменяться опытом и получить поддержку от тех, кто сталкивается с аналогичными проблемами

Синдром дисморфофобии – серьезное, но поддающееся лечению расстройство. Раннее обращение за помощью к специалистам может значительно улучшить качество жизни и помочь справиться с навязчивыми мыслями о внешности.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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