Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог рассказала о правильном питании в жару
Как быстро узнать, любит ли вас кошка: посмотрите на её хвост
Мигранты стали "почему-то" сдавать русский язык в 10 раз хуже прежнего
Мощная волна-убийца накрыла группу туристов в Рио-де-Жанейро
Эта зажарка сделает борщ в разы вкуснее: вот что нужно выложить на сковороду
Набиуллина тонко намекает, что надо интенсивнее работать
Учёные из Китая создали робота с лабораторным мозгом из стволовых клеток
Очищение кожи без мыла: советы по уходу и использование ботокса для лифтинга
Июльская обрезка томатов: правильные шаги для обильного урожая
Узнайте секреты идеального загара: как получить ровный загар без вреда для здоровья

Дерматовенеролог Роз рассказала, как получить идеальный загар

3:31
Моя семья » Красота и стиль

Ровный и красивый загар делает тело привлекательным и отлично скрывает различные недостатки кожи. В сезон отпусков каждый стремится получить как можно больше солнечных лучей, находясь на море, на дачном участке или в горах.

Дерматовенеролог Роз рассказала, как получить идеальный загар
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, PDM

Ультрафиолет полезен для организма человека, но в небольших количествах. О правилах безопасности и лучших продуктах для красивого загара рассказала Лейла Роз - дерматовенеролог, косметолог.

Главные секреты красивого и ровного загара без вреда для организма

Чтобы избежать неприятных последствий и иметь привлекательное тело, важно помнить о правилах безопасности. Речь идет не только об использовании солнцезащитного крема, но и о других мерах предосторожности.

Правильная подготовка кожи к пребыванию на солнце:

  • Хорошо загорает только ровная, гладкая, увлажненная кожа. За несколько дней до принятия солнечных ванн следует сделать пилинг.
  • После очищающей процедуры нужно утром и вечером применять увлажняющие и питательные продукты.
  • Прекратите использование средств с ретинолом или фруктовыми кислотами примерно за 10 дней до активного пребывания на солнце.
  • Начинайте наносить солнцезащитные кремы за 1-2 недели до загара. Используйте средства с SPF 30 или выше.

Выбор времени для загара:

  • Начинайте загорать с коротких сессий, делайте перерывы в тени. Оптимальное время для безопасного загара зависит от типа кожи.
  • Самое интенсивное УФ-излучение с 11-12 до 16-17 часов. Принимайте солнечные ванны в утренние и вечерние часы.
  • В разное время года и в разных климатических зонах длительность пребывания на солнце должна быть различной.

Смена позы:

  • Для равномерного загара периодически переворачивайтесь и меняйте положение тела.

Применение качественных защитных средств:

  • Наносите крем или лосьон с высоким SPF за 15-30 минут до выхода на солнце, обновляйте покрытие каждые 2-3 часа.
  • Выбирайте средства с широким спектром защиты (UVA/UVB).

Процедуры после солнечных ванн:

  • Примите прохладный душ, используйте мягкие гели и регенерирующие кремы.
  • Увлажняющие средства должны содержать натриевую соль пирролидонкарбоновой кислоты (Sodium PCA) и антиоксиданты.

Одежда и аксессуары для защиты от солнца:

  • Используйте качественные солнечные очки с УФ-фильтрами и головные уборы.
  • Носите легкую светлую одежду с длинными рукавами и брюками.

Профилактика проблем с кожей:

  • Дозируйте продолжительность и количество солнечных ванн. При появлении ожогов обращайтесь к врачу.

Соблюдение норм здорового питания:

  • Употребляйте больше антиоксидантных продуктов, избегайте цитрусовых и алкоголя.

Поддержание водного баланса:

  • Пейте достаточно жидкости, особенно в жару. Учитывайте, что организм теряет влагу и микроэлементы, поэтому полезно включать в рацион минеральную воду.

Соблюдение этих простых правил сделает ваш летний отдых по-настоящему прекрасным, поможет безопасно подготовиться к длительному пребыванию на солнце и подарит идеальный загар без вреда для здоровья.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Как понять, что кошка болеет: поможет одно место
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Последние материалы
Мигранты стали "почему-то" сдавать русский язык в 10 раз хуже прежнего
Набиуллина тонко намекает, что надо интенсивнее работать
Учёные из Китая создали робота с лабораторным мозгом из стволовых клеток
Очищение кожи без мыла: советы по уходу и использование ботокса для лифтинга
Июльская обрезка томатов: правильные шаги для обильного урожая
Сексапильная американка Тейлор Свифт сводит с ума немецких бюргеров
Дерматовенеролог Роз рассказала, как получить идеальный загар
МАГАТЭ игнорирует просьбы атомщиков признать вину Украины за обстрелы
Певица Анна Седокова пожаловалась на трудное детство
Автоэксперт Кадаков: новая Lada Iskra не копирует Renault Logan
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников