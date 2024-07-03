Узнайте секреты идеального загара: как получить ровный загар без вреда для здоровья

Дерматовенеролог Роз рассказала, как получить идеальный загар

3:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ровный и красивый загар делает тело привлекательным и отлично скрывает различные недостатки кожи. В сезон отпусков каждый стремится получить как можно больше солнечных лучей, находясь на море, на дачном участке или в горах.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, PDM

Ультрафиолет полезен для организма человека, но в небольших количествах. О правилах безопасности и лучших продуктах для красивого загара рассказала Лейла Роз - дерматовенеролог, косметолог.

Главные секреты красивого и ровного загара без вреда для организма

Чтобы избежать неприятных последствий и иметь привлекательное тело, важно помнить о правилах безопасности. Речь идет не только об использовании солнцезащитного крема, но и о других мерах предосторожности.

Правильная подготовка кожи к пребыванию на солнце:

Хорошо загорает только ровная, гладкая, увлажненная кожа. За несколько дней до принятия солнечных ванн следует сделать пилинг.

После очищающей процедуры нужно утром и вечером применять увлажняющие и питательные продукты.

Прекратите использование средств с ретинолом или фруктовыми кислотами примерно за 10 дней до активного пребывания на солнце.

Начинайте наносить солнцезащитные кремы за 1-2 недели до загара. Используйте средства с SPF 30 или выше.

Выбор времени для загара:

Начинайте загорать с коротких сессий, делайте перерывы в тени. Оптимальное время для безопасного загара зависит от типа кожи.

Самое интенсивное УФ-излучение с 11-12 до 16-17 часов. Принимайте солнечные ванны в утренние и вечерние часы.

В разное время года и в разных климатических зонах длительность пребывания на солнце должна быть различной.

Смена позы:

Для равномерного загара периодически переворачивайтесь и меняйте положение тела.

Применение качественных защитных средств:

Наносите крем или лосьон с высоким SPF за 15-30 минут до выхода на солнце, обновляйте покрытие каждые 2-3 часа.

Выбирайте средства с широким спектром защиты (UVA/UVB).

Процедуры после солнечных ванн:

Примите прохладный душ, используйте мягкие гели и регенерирующие кремы.

Увлажняющие средства должны содержать натриевую соль пирролидонкарбоновой кислоты (Sodium PCA) и антиоксиданты.

Одежда и аксессуары для защиты от солнца:

Используйте качественные солнечные очки с УФ-фильтрами и головные уборы.

Носите легкую светлую одежду с длинными рукавами и брюками.

Профилактика проблем с кожей:

Дозируйте продолжительность и количество солнечных ванн. При появлении ожогов обращайтесь к врачу.

Соблюдение норм здорового питания:

Употребляйте больше антиоксидантных продуктов, избегайте цитрусовых и алкоголя.

Поддержание водного баланса:

Пейте достаточно жидкости, особенно в жару. Учитывайте, что организм теряет влагу и микроэлементы, поэтому полезно включать в рацион минеральную воду.

Соблюдение этих простых правил сделает ваш летний отдых по-настоящему прекрасным, поможет безопасно подготовиться к длительному пребыванию на солнце и подарит идеальный загар без вреда для здоровья.