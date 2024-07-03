Узнайте секреты идеального загара: как получить ровный загар без вреда для здоровья

Ровный и красивый загар делает тело привлекательным и отлично скрывает различные недостатки кожи. В сезон отпусков каждый стремится получить как можно больше солнечных лучей, находясь на море, на дачном участке или в горах.
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Ультрафиолет полезен для организма человека, но в небольших количествах. О правилах безопасности и лучших продуктах для красивого загара рассказала Лейла Роз - дерматовенеролог, косметолог.
Главные секреты красивого и ровного загара без вреда для организма
Чтобы избежать неприятных последствий и иметь привлекательное тело, важно помнить о правилах безопасности. Речь идет не только об использовании солнцезащитного крема, но и о других мерах предосторожности.
Правильная подготовка кожи к пребыванию на солнце:
Хорошо загорает только ровная, гладкая, увлажненная кожа. За несколько дней до принятия солнечных ванн следует сделать пилинг.
После очищающей процедуры нужно утром и вечером применять увлажняющие и питательные продукты.
Прекратите использование средств с ретинолом или фруктовыми кислотами примерно за 10 дней до активного пребывания на солнце.
Начинайте наносить солнцезащитные кремы за 1-2 недели до загара. Используйте средства с SPF 30 или выше.
Выбор времени для загара:
Начинайте загорать с коротких сессий, делайте перерывы в тени. Оптимальное время для безопасного загара зависит от типа кожи.
Самое интенсивное УФ-излучение с 11-12 до 16-17 часов. Принимайте солнечные ванны в утренние и вечерние часы.
В разное время года и в разных климатических зонах длительность пребывания на солнце должна быть различной.
Смена позы:
Для равномерного загара периодически переворачивайтесь и меняйте положение тела.
Применение качественных защитных средств:
Наносите крем или лосьон с высоким SPF за 15-30 минут до выхода на солнце, обновляйте покрытие каждые 2-3 часа.
Выбирайте средства с широким спектром защиты (UVA/UVB).
Процедуры после солнечных ванн:
Примите прохладный душ, используйте мягкие гели и регенерирующие кремы.
Увлажняющие средства должны содержать натриевую соль пирролидонкарбоновой кислоты (Sodium PCA) и антиоксиданты.
Одежда и аксессуары для защиты от солнца:
Используйте качественные солнечные очки с УФ-фильтрами и головные уборы.
Носите легкую светлую одежду с длинными рукавами и брюками.
Профилактика проблем с кожей:
Дозируйте продолжительность и количество солнечных ванн. При появлении ожогов обращайтесь к врачу.
Соблюдение норм здорового питания:
Употребляйте больше антиоксидантных продуктов, избегайте цитрусовых и алкоголя.
Поддержание водного баланса:
Пейте достаточно жидкости, особенно в жару. Учитывайте, что организм теряет влагу и микроэлементы, поэтому полезно включать в рацион минеральную воду.
Соблюдение этих простых правил сделает ваш летний отдых по-настоящему прекрасным, поможет безопасно подготовиться к длительному пребыванию на солнце и подарит идеальный загар без вреда для здоровья.