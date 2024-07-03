Попробуйте эти способы, чтобы отрастить длинные и густые ресницы

Как ускорить рост ресниц в домашних условиях: практические советы

2:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Длинные, густые и объемные ресницы — настоящее украшение. В основном, на их рост и форму влияет генетика, однако возможно улучшить их состояние. Узнайте, как быстро отрастить ресницы в домашних условиях, не прибегая к услугам салонов красоты.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Как отрастить ресницы в домашних условиях

Используйте натуральное масло

Лучший способ отрастить ресницы — это использовать натуральное масло (кокосовое, касторовое, оливковое). Оно укрепляет волосяные фолликулы и питает волоски, восстанавливая их структуру.

Как использовать натуральное масло для ресниц:

Способ 1: Вымойте щеточку от старой туши и нанесите масло на ресницы, начиная от корней.

Способ 2: Смочите ватную палочку маслом и пройдитесь по ресницам.

Будьте осторожны: масла могут вызвать аллергическую реакцию. Следите, чтобы масло не попало на слизистую глаза.

Корректируйте питание

Для длинных и красивых ресниц важно скорректировать рацион, обеспечив волосяные луковицы всеми необходимыми нутриентами:

Белок - строительный материал для ресниц. Включите в рацион яйца, рыбу, мясо, орехи и бобовые.

Железо - предотвращает выпадение волос. Употребляйте говядину, яйца, шпинат, гречку.

Омега-3 жирные кислоты - улучшают кровообращение. Ешьте льняное масло, морскую рыбу, орехи.

Зеленые овощи и фрукты - антиоксиданты предотвращают старение. Добавьте в рацион шпинат, брокколи, киви, ягоды.

Принимайте витамины

Дефицит витаминов влияет на рост ресниц. Начните принимать витаминные комплексы, если не уверены, как отрастить ресницы.

Витамин А - регенерирует, борется с преждевременным старением.

Витамин С - укрепляет иммунитет.

Витамин Е - улучшает кровообращение.

Витамины группы В - нормализуют энергетический обмен.

Перед приемом любых БАДов и препаратов проконсультируйтесь с врачом.

Используйте сыворотку для роста ресниц

Сыворотка с активными веществами укрепляет фолликулы и предотвращает выпадение ресниц. Наносите сыворотку на линию роста ресниц и дайте ей высохнуть. Используйте средство только на очищенные веки.

Делайте легкий массаж век

Массаж век улучшает кровоснабжение волосяных фолликулов. Снимите макияж, нанесите сыворотку и легкими движениями массируйте кожу век. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете отрастить длинные и густые ресницы, не выходя из дома.