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Стратегии моделей для идеального внешнего вида: диета, тренировки и уход за кожей

Секреты моделей: как они достигают идеальной формы перед показами?

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Каждый раз, когда вы наблюдаете за моделями на подиуме, их безупречная фигура и идеальная кожа заставляют задуматься о том, каким образом они достигают такого впечатляющего внешнего вида. Перед важными показами манекенщицы предпринимают значительные усилия, чтобы выглядеть на высшем уровне. Давайте узнаем несколько стратегий, которые помогают моделям достигать желаемых результатов.

Секреты моделей: как они достигают идеальной формы перед показами?
Фото: wikimapia by Tanyang159, CC BY-SA 4.0

Диета

Модели обычно строго ограничивают потребление калорий и сокращают количество углеводов. Они часто предпочитают белковую пищу, такую как курица, рыба и тофу, для поддержания мышечной массы и уменьшения жирового слоя.

Однако следует отметить, что многие модели стремятся к здоровым подходам к диете, избегая экстремальных методов. Они употребляют много свежих овощей и фруктов, которые богаты витаминами и минералами, необходимыми для поддержания энергии и здоровья кожи.

Физическая активность

Модели часто занимаются упражнениями высокой интенсивности, такими как кардиотренировки, чтобы улучшить тонус мышц и сжечь лишние калории. Они также могут включать в свою программу йогу или пилатес для поддержания гибкости и улучшения осанки.

Уход за кожей и внешним видом

Модели уделяют большое внимание увлажнению кожи, особенно лица, и используют специальные косметические средства для поддержания свежего и сияющего вида. Они также обращаются к профессиональным косметологам, чтобы сделать процедуры пилинга или чистки.

Дополнительным инструментом являются процедуры для ухода за телом. Модели часто обращаются к профессионалам для массажа, обертываний и других процедур, которые помогают улучшить тонус кожи и уменьшить целлюлит.

Психологический подготовка

Подготовка к показам требует много энергии и самоконтроля, поэтому модели часто занимаются практиками релаксации и медитации для управления стрессом и поддержания эмоционального равновесия.

Все эти аспекты в совокупности помогают моделям достигать идеальной формы и подготавливаться к важным показам с наивысшей профессиональной отдачей.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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