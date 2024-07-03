Маникюр может быть опасен: вся правда об УФ-лампах

Что говорят ученые о влиянии УФ-ламп для маникюра на здоровье

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ультрафиолетовые (УФ) лампы для маникюра остаются спорным вопросом с точки зрения их безопасности. Ученые из Калифорнийского университета в 2023 году обнаружили, что УФ-лампы могут вызывать гибель 20-30% клеток при непрерывном 20-минутном облучении.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture, CC BY-SA 2.0

Несмотря на это, прямых доказательств повышенного риска онкологии у людей пока нет, и требуется дальнейшее изучение. Практически за один сеанс маникюра (раз в 3-4 недели) вы используете лампу не более 10 минут, что снижает риск.

Однако людям с повышенной чувствительностью к ультрафиолету следует быть осторожными. Пренебрегать информацией о вреде УФ-ламп не стоит, так как длительное облучение может ухудшить качество маникюра и состояние кожи, особенно при использовании светлых оттенков лаков.

Кожа на руках чувствительна, поэтому рекомендуется подставлять под лампу только кончики пальцев. Особое внимание нужно уделять использованию УФ-ламп при приеме некоторых медикаментов, таких как антибиотики и антидепрессанты, которые могут повышать фоточувствительность кожи.

В таких случаях важно следовать рекомендациям специалиста по времени использования лампы. Более того, необходимо выбирать лаки, требующие меньше времени для полимеризации.