Неожиданные способы снизить потоотделение в жару

Как контролировать потоотделение в летний период отключения горячей воды

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летние отключения воды всегда приходятся не вовремя. Кажется, именно в эти две недели люди особенно сильно потеют, и только тогда осознают, какое счастье — иметь возможность просто постоять под теплым душем хотя бы пять минут.

Фото: commons.wikimedia.org by © Ralf Roletschek, CC BY-SA 1.0

В современном мире пережить отключение горячей воды стало легче. Некоторые начинают чаще посещать фитнес-клубы, чтобы принять душ, другие идут в парикмахерские для мытья головы, а кто-то регулярно пользуется влажными салфетками.

Естественно, в жаркую летнюю погоду трудно избежать потоотделения. Но вы можете уменьшить его, скорректировав свой рацион.

Известно, что определенные продукты повышают температуру тела и ускоряют обмен веществ, что ведет к усиленному потоотделению. К таким продуктам относятся блюда с острыми специями, сильно соленая или жирная пища, а также напитки с кофеином.

На время отключения горячей воды постарайтесь сократить потребление этих продуктов. Возможно, за две недели вы настолько привыкнете к новому рациону, что начнете употреблять меньше вредной пищи, что всегда полезно.