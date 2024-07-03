Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГАИ предупредили о штрафах за остановку на островке безопасности
Туристы жалуются на высокую стоимость аренды на южных курортах России
В Европе признали сильную зависимость от российского газа
Глазунья без сковороды и масла: супербыстрый рецепт полезного завтрака
Чеснок на финишной прямой: полив и подготовка к уборке
Жена Курбана Омарова обратилась к подписчикам из роддома
Как избежать акне: основные факторы риска и рекомендации по уходу за кожей
Во льдах Эльбруса найдены тяжелые металлы
Почему собака может рычать на хозяина: эксперты назвали основные причины
Неожиданные способы снизить потоотделение в жару

Как контролировать потоотделение в летний период отключения горячей воды

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Летние отключения воды всегда приходятся не вовремя. Кажется, именно в эти две недели люди особенно сильно потеют, и только тогда осознают, какое счастье — иметь возможность просто постоять под теплым душем хотя бы пять минут.

Как контролировать потоотделение в летний период отключения горячей воды
Фото: commons.wikimedia.org by © Ralf Roletschek, CC BY-SA 1.0

В современном мире пережить отключение горячей воды стало легче. Некоторые начинают чаще посещать фитнес-клубы, чтобы принять душ, другие идут в парикмахерские для мытья головы, а кто-то регулярно пользуется влажными салфетками.

Естественно, в жаркую летнюю погоду трудно избежать потоотделения. Но вы можете уменьшить его, скорректировав свой рацион.

Известно, что определенные продукты повышают температуру тела и ускоряют обмен веществ, что ведет к усиленному потоотделению. К таким продуктам относятся блюда с острыми специями, сильно соленая или жирная пища, а также напитки с кофеином.

На время отключения горячей воды постарайтесь сократить потребление этих продуктов. Возможно, за две недели вы настолько привыкнете к новому рациону, что начнете употреблять меньше вредной пищи, что всегда полезно.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Как понять, что кошка болеет: поможет одно место
Как понять, что кошка болеет: поможет одно место
Последние материалы
В Европе признали сильную зависимость от российского газа
Глазунья без сковороды и масла: супербыстрый рецепт полезного завтрака
Чеснок на финишной прямой: полив и подготовка к уборке
Жена Курбана Омарова обратилась к подписчикам из роддома
Как избежать акне: основные факторы риска и рекомендации по уходу за кожей
Во льдах Эльбруса найдены тяжелые металлы
Почему собака может рычать на хозяина: эксперты назвали основные причины
Что говорят ученые о влиянии УФ-ламп для маникюра на здоровье
Роскомнадзор заблокировал ссылку на фильм "Три метра над уровнем неба"
Врач Кузнецова: в жару сердечники находятся в группе риска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников