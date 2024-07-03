Эти признаки докажут, что ваши духи вам не подходят

Как определить, подходят ли вам ваши духи: ключевые признаки

4:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже если вам понравились какие-то духи, это еще не значит, что они вам действительно подходят. Совместимость можно проверить при более близком знакомстве с парфюмом. Как понять, что духи вам не подходят?

Фото: Freepik by karlyukav, PDM

Головная боль, аллергические реакции и плохое настроение — лишь некоторые из признаков ошибки в выборе. Когда вы встретились, вы решили, что вы — идеальная пара. Но жизнь внесла свои коррективы: когда вы вместе, у вас портится настроение, болит голова, вы чувствуете себя не в своей тарелке.

Что ж, придется признать: вы и этот аромат не созданы друг для друга. Вот 7 признаков несовместимости.

Вы чувствуете парфюм на себе

Как определить, какие духи вам подходят? Если вы быстро привыкаете к аромату и ощущаете его как часть себя, все нормально. Первый признак того, что выбранные духи — это не ваше, если вы даже через 15-20 минут после нанесения продолжаете их на себе чувствовать.

К любому аромату человеческий нос за это время привыкает. Если такого не происходит, значит этот запах очень скоро начнет вас раздражать и казаться навязчивым.

Вы чихаете каждый раз, когда наносите духи

Брызгаетесь одними духами — все нормально. Используете другие — начинаете чихать так, как будто только что понюхали перец. Это означает лишь тот грустный факт, что на какой-то из компонентов аромата у вас аллергия, и лучше подарить кому-нибудь этот аромат, чем проводить такие эксперименты со своим организмом.

Только запомните, какие ноты вызывали у вас негативную реакцию. В следующий раз, когда задумаетесь, как понять, какие духи вам подходят, постарайтесь выбирать аромат без потенциальных аллергенов.

Аромат не сочетается с вашим стилем одежды

Выбирая новый парфюм, всегда учитывайте, в каком стиле вы чаще всего одеваетесь, чтобы таких досадных промахов не было. Как определить, какой запах духов подходит к наряду? Просто вдохните аромат и представьте, с чем он ассоциируется. И обратите внимание на флакон: чем особеннее его форма, тем оригинальнее может быть одежда.

На вашей коже духи звучат совсем не так, как на блоттере

Многих парфюмеров даже возмущает то, что их творения в магазинах предлагают тестировать на блоттере. Кусочек картона никогда не передаст реальный аромат — он раскрывается не сразу и только на коже под воздействием ее тепла и естественного запаха.

Как понять, что духи подходят? Чтобы не ошибиться с выбором, никогда не покупайте духи сразу — брызните на кожу и отправляйтесь с ними "погулять". Если аромат понравится и через час после нанесения — вернетесь за ним позже.

Аромат не подходит времени года

Как бы ни хотелось понять, какой запах духов вам подходит, учитывайте, что на восприятие ароматов влияет множество факторов, в том числе и погода за окном. Одна из причин, по которой вам может быть не комфортно в своем аромате, его несоответствие времени года.

Зимой духи с ярко-выраженными свежими, морскими и цитрусовыми нотами могут раздражать, лучше выбрать "теплые" аккорды — восточные, пудровые, цветочно-восточные. И наоборот, летом такие запахи будут казаться слишком плотными, "удушающими".

Вы стали замечать беспричинные головные боли

Наверное, самый простой совет, как понять, что духи не подходят — ориентироваться на самочувствие. На первый взгляд беспричинная мигрень может иметь вполне понятную причину — неподходящий аромат парфюма.

Запахи имеют невероятную силу, в том числе они могут вызывать боль в голове. Так что если вы стали замечать за собой такие симптомы, для начала откажитесь от привычных духов — не исключено, что это все они, вредители!

Вы устаете от аромата к вечеру

Идеальная композиция как бы сливается с вашим естественным запахом и не может вызывать никаких негативных эмоций. Если парфюм кажется вам вполне приятным в начале дня, но уже к вечеру кажется слишком навязчивым и раздражающим, — дело даже не в том, что вы утомились и устали. Просто эти духи вам не подходят.