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Макияж для идеальной линии подбородка: контуринг, акцент на глаза и губы

Как скрыть второй подбородок: советы визажистов по макияжу

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Моя семья » Красота и стиль

Не каждая женщина может похвастаться идеальной линией подбородка, что часто вызывает расстройство. Однако ловкость рук визажистов может сделать второй подбородок практически незаметным.

Как скрыть второй подбородок: советы визажистов по макияжу
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Один из самых действенных способов — сместить акцент на глаза. Выразительный макияж глаз отвлекает внимание от нижней части лица. Важно избегать слишком яркого макияжа глаз, особенно для летнего и весеннего цветотипа. Контуринг также играет важную роль. Использование контурной палетки и румян помогает придать лицу фактуру, выделяя линию челюсти, спинку носа и скулы.

Акцент на губы — еще один эффективный способ. Яркие сочные оттенки губной помады привлекут внимание, тогда как нюдовые и пыльные матовые оттенки, наоборот, подчеркнут проблемные зоны. Лучше выбирать помады с сатиновым или влажным финишем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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