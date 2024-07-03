Макияж для идеальной линии подбородка: контуринг, акцент на глаза и губы

Как скрыть второй подбородок: советы визажистов по макияжу

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не каждая женщина может похвастаться идеальной линией подбородка, что часто вызывает расстройство. Однако ловкость рук визажистов может сделать второй подбородок практически незаметным.

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Один из самых действенных способов — сместить акцент на глаза. Выразительный макияж глаз отвлекает внимание от нижней части лица. Важно избегать слишком яркого макияжа глаз, особенно для летнего и весеннего цветотипа. Контуринг также играет важную роль. Использование контурной палетки и румян помогает придать лицу фактуру, выделяя линию челюсти, спинку носа и скулы.

Акцент на губы — еще один эффективный способ. Яркие сочные оттенки губной помады привлекут внимание, тогда как нюдовые и пыльные матовые оттенки, наоборот, подчеркнут проблемные зоны. Лучше выбирать помады с сатиновым или влажным финишем.