Вред мыла для кожи: советы дерматолога и польза ботокса для борьбы с морщинами

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Очищение кожи без мыла: советы по уходу и использование ботокса для лифтинга

1:32
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Первым этапом ежедневного ухода за кожей лица является очищение, однако нельзя умываться мылом. Дерматолог-косметолог Наталия Гулакова объясняет, что мыло содержит щелочь и жирные кислоты, которые могут нарушить гидролипидный баланс кожи, вызывая сухость или чрезмерную активность сальных желез.

Очищение кожи без мыла: советы по уходу и использование ботокса для лифтинга
Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

Регулярное использование мыла нарушает барьерную функцию кожи, что может привести к покраснению, сухости и повышенной чувствительности к неблагоприятным факторам. Физический, химический и иммунный барьеры защищают кожу от вредных веществ и избыточной трансэпидермальной потери воды. Нормальная барьерная функция кожи возможна при сохранении 40-дневного цикла обновления эпидермиса. Очищение кожи улучшает её состояние, что позволяет начинать скрабирование и тонизацию.

Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала о коррекции морщин и лифтинга тканей с помощью ботокса. Ботокс блокирует нервные сигналы, вызывающие сокращение морщин, и помогает убрать морщины вокруг глаз. Первые морщины могут появиться после 25 лет, а привычка хмурить лоб ведет к глубоким морщинам в зрелом возрасте. Ботокс также используется для лифтинга тканей, коррекции контура и улучшения внешнего вида губ, подъема уголков рта, устранения вертикальных линий вокруг губ и поднятия опущенных бровей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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