Советы косметологов: деликатный уход за кожей с помощью скраба

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Как правильно выбрать скраб для лица в зависимости от типа кожи

1:15
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Скраб для лица не только способствует улучшению кровообращения, но и идеально подходит для массажа кожи. Косметологи подчеркивают важность выбора деликатного продукта, который подходит конкретному типу кожи. Эксперты отмечают, что для жирной и комбинированной кожи следует использовать средства с природными компонентами, такими как экстракты растений, фруктовые кислоты и энзимы. Эти компоненты помогают регулировать выработку себума и предотвращают появление акне.

Как правильно выбрать скраб для лица в зависимости от типа кожи
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Для сухой кожи лучше подходят скрабы с синтетическими гранулами. Они мягко отшелушивают омертвевшие клетки кожи, не вызывая раздражения и не пересушивая её. Такие скрабы часто содержат увлажняющие и питательные ингредиенты, которые помогают поддерживать необходимый уровень влаги в коже.

Однако обладателям чувствительной кожи рекомендуется отказаться от скрабов, как советует врач-дерматовенеролог Лейла Роз. Для ухода за такой кожей лучше использовать более мягкие методы эксфолиации, такие как энзимные пилинги или кислородные маски, которые не повреждают и не раздражают кожу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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