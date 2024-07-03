Советы косметологов: деликатный уход за кожей с помощью скраба

Как правильно выбрать скраб для лица в зависимости от типа кожи

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Скраб для лица не только способствует улучшению кровообращения, но и идеально подходит для массажа кожи. Косметологи подчеркивают важность выбора деликатного продукта, который подходит конкретному типу кожи. Эксперты отмечают, что для жирной и комбинированной кожи следует использовать средства с природными компонентами, такими как экстракты растений, фруктовые кислоты и энзимы. Эти компоненты помогают регулировать выработку себума и предотвращают появление акне.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Для сухой кожи лучше подходят скрабы с синтетическими гранулами. Они мягко отшелушивают омертвевшие клетки кожи, не вызывая раздражения и не пересушивая её. Такие скрабы часто содержат увлажняющие и питательные ингредиенты, которые помогают поддерживать необходимый уровень влаги в коже.

Однако обладателям чувствительной кожи рекомендуется отказаться от скрабов, как советует врач-дерматовенеролог Лейла Роз. Для ухода за такой кожей лучше использовать более мягкие методы эксфолиации, такие как энзимные пилинги или кислородные маски, которые не повреждают и не раздражают кожу.