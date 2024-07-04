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Как максимально эффективно использовать патчи под глаза: советы для освежения и увлажнения кожи

Как использовать патчи для глаз с максимальной пользой?

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Использование патчей под глаза — это отличный способ освежить и увлажнить кожу вокруг глаз, уменьшить отечность и устранить признаки усталости. Чтобы достичь максимального эффекта от таких средств, важно следовать нескольким простым рекомендациям.

Как использовать патчи для глаз с максимальной пользой?
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Чистота и подготовка кожи

Перед нанесением патчей убедитесь, что кожа вокруг глаз чистая и сухая. Умойтесь вашей любимой пенкой для лица и нанесите тоник для балансировки pH.

Храните патчи в холодильнике

Перед использованием поместите патчи в холодильник. Холод помогает сужать кровеносные сосуды и уменьшает отечность под глазами.

Правильно наносите патчи

Осторожно нанесите патчи под веки вдоль контура глаз. Убедитесь, что они плотно прилегают к коже, чтобы активные ингредиенты могли полностью впитаться.

Время экспозиции

Следуйте рекомендованному времени, указанному на упаковке. Обычно это 15-20 минут. Этого время достаточно для того, чтобы активные компоненты патчей проникли в кожу и начали действовать.

Массаж и стимуляция

После удаления патчей осторожно помассируйте область вокруг глаз кончиками пальцев. Это поможет улучшить микроциркуляцию крови и усилить эффект ухода.

Регулярность использования

Для достижения максимального эффекта используйте патчи под глаза регулярно, соблюдая рекомендованную частоту применения (обычно 2-3 раза в неделю).

Дополнительные уход

Чтобы усилить действие патчей, можно наносить их поверх сывороток или кремов для век.

Следуя этим простым советам, вы сможете добиться заметного улучшения состояния кожи вокруг глаз и подарить своему взгляду свежесть и сияние.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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