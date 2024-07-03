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Основные причины появления акне: бактерии, гормоны и неправильное питание

Как избежать акне: основные факторы риска и рекомендации по уходу за кожей

1:45
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Основная причина появления акне заключается в действии бактерий Propionibacterium acnes, которые присутствуют у каждого человека, но активизируются при изменении условий среды. Они вырабатывают жирные кислоты и влияют на ороговевшие клетки верхнего слоя кожи, вызывая воспаление. Вредоносными могут стать и другие микроорганизмы, такие как различные виды стафилококков и подкожный клещ.

Как избежать акне: основные факторы риска и рекомендации по уходу за кожей
Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Еще одной причиной может быть нестабильный гормональный фон, который вызывает избыток кожного сала. Это приводит к тому, что клетки становятся липкими, накапливаются и забиваются в порах, вызывая воспаление. Наиболее распространенные гормоны, сбой которых провоцирует акне, это тестостерон, дигидротестостерон и инсулиноподобный фактор роста 1.

Неправильное питание, включающее фастфуд, алкоголь и сахар, также негативно влияет на работу пищеварительной системы и организма в целом, что может способствовать развитию акне. Согласно исследованиям, женщины, которые регулярно употребляют свежие овощи, фрукты и рыбу, страдают от акне в два раза реже. Использование косметики, такой как тональный крем, пудра и румяна, вместе с уличной грязью забивают поры. Особенно это касается средств, содержащих кокосовое масло, которое не подходит людям с жирной кожей из-за высокой комедогенности.

Недостаток гигиены также способствует появлению акне. Бактерии могут скапливаться на одежде, постельном белье и грязных волосах, поэтому их необходимо часто стирать и поддерживать чистоту, чтобы избежать появления прыщей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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