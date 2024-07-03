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HydraFacial: все о вакуумной чистке лица

Идеальная кожа за полчаса: плюсы и минусы процедуры HydraFacial

2:39
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Все мечтают о чистой, ровной и здоровой коже без особых усилий и за короткое время. С недавних пор бьюти-индустрию покорила вакуумная чистка лица HydraFacial. Стоит ли эта процедура своей популярности? Рассмотрим ее плюсы и минусы.

Идеальная кожа за полчаса: плюсы и минусы процедуры HydraFacial
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

HydraFacial — это не просто вакуумная глубокая чистка лица, а комплекс процедур: отшелушивание, очищение пор, пилинг, насыщение кожи антиоксидантами и глубокое увлажнение. Она проходит комфортно и безболезненно на аппарате с регистрацией FDA и может быть проведена у косметолога даже в обеденный перерыв. Эта процедура служит прекрасной альтернативой устаревшим и болезненным механическим чисткам лица.

Во время процедуры аппарат подает сыворотки с помощью спиралевидных одноразовых насадок под вакуум. Насадки отшелушивают верхний слой кожи, вакуум убирает загрязнения, а под давлением подаются сыворотки, проникающие в глубокие слои кожи. Пациент получает комплексный эффект в виде идеально чистой и матовой кожи. Однако, несмотря на косметологические процедуры, основой ухода остается домашний уход за кожей лица: очищение и отшелушивание с помощью гелей, скрабов, пенок и лосьонов, подходящих вашему типу кожи. Важно также правильное питание и поддержание водного баланса организма.

HydraFacial желательно проходить курсом из 3-4 процедур раз в две недели для достижения идеального результата и уплотнения кожи. Эта процедура является отличной альтернативой для тех, кто хочет увлажнить кожу, но не готов к инъекциям, так как сыворотки, подаваемые вакуумом, обеспечивают глубокое увлажнение. После процедуры кожа становится матовой и ухоженной, а сама процедура не оставляет следов, так что можно сразу выходить на улицу. За полчаса кожа обновляется, разглаживаются мелкие морщинки, сужаются и очищаются поры. При необходимости HydraFacial можно сочетать с химическими пилингами для более активной себорегуляции и глубокого отшелушивания. Отшелушивающие средства с кислотами обязательны и в домашнем уходе (пилинги, очищающие салфетки, отшелушивающие маски), так как они способствуют обновлению кожи.

Однако у HydraFacial есть противопоказания — процедура не рекомендуется при ярком обострении акне и аллергии на водоросли.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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