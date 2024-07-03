Идеальный макияж с пудрой: секреты и правила использования

Как правильно наносить пудру: советы визажистов

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пудра — один из важнейших элементов в макияже, однако правильно пользоваться этим продуктом умеют далеко не все. Даже самая качественная и дорогая пудра не всегда дает ожидаемый эффект. Важно запомнить основные правила использования пудры.

Фото: openverse.org by Homedust, CC BY 2.0

Во-первых, важную роль играют кисти. Выбор правильной кисти составляет 80% успеха идеального макияжа. Визажисты рекомендуют иметь несколько кистей: одну плотно набитую и другую более пушистую для финишного продукта. Кисти нужно промывать каждые три дня при регулярном использовании пудры.

Во-вторых, при нанесении пудры следует использовать вбивающие движения, а не растягивать продукт по лицу. Это обеспечивает максимальный контакт с кожей и предотвращает появление полос на лице, особенно при использовании пудры с пигментом.

В-третьих, нельзя наносить пудру на "голое" лицо. Кожу необходимо подготовить: сначала наносится увлажняющий крем или эмульсия, затем по желанию праймер, затем тональная основа, и только после этого можно наносить пудру. Если наносить пудру на чистое лицо после очищающего геля, результат будет неудовлетворительным — кожа будет выглядеть стянутой, а шелушинки и морщинки будут подчеркнуты.