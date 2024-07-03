Секреты укладки wet hair от стилиста Анисимовой

Wet Hair: стильные варианты укладки для летних вечеров

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стиль wet hair — это модная укладка, которую стоит попробовать этим летом, следуя примеру голливудских звезд, таких как Зендея, которая обожает этот стиль. Стилист Полина Анисимова предложила несколько актуальных вариантов wet look для вечерних выходов.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Для создания укладки без пробора нужно нанести пенку для укладки на влажные волосы, зачесать их назад по центру, скрывая пробор, а затем высушить. После этого следует нанести гель и снова зачесать волосы назад. Этот вариант подойдет девушкам с высоким лбом и тем, кто хочет подчеркнуть глаза.

Мягкие кудри отлично смотрятся на волосах ниже плеч. Для такой укладки лучше использовать диффузор. Волосы подсушиваются после нанесения пенки, чтобы они не были слишком сухими, затем наносится гель, и с помощью диффузора создаются мягкие кудри. Укладку можно закрепить лаком.

Если хочется добавить объем укладке wet hair, можно использовать шпильки. Обычно этот стиль не подходит для тонких волос, поэтому можно создать дополнительный объем, закрывая пробор и формируя объем на затылке. Волосы с висков закалываются невидимками, а волосы на затылке закрепляются заколками, чтобы удержать объем под тяжестью геля.