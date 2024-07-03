Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Наталья Штурм призналась, что привлекает мужчин красными трусами
Он поможет стать стройнее: рецепт самого низкокалорийного салата
Медики оценили влияние кошек на самочувствие человека
Зеленский требует от Трампа раскрыть его план по Украине
Впервые с 2020 года выросла средняя площадь квартир в новостройках Москвы
Синоптики раскрыли, когда в Москве похолодает
Актриса Мария Машкова рассказала о взломе аккаунтов в соцсетях мошенниками
Эксперт Слободянская: в платной клинике можно сдать анализы бесплатно
Скончался сценарист "Китайского квартала" Роберт Таун
Красная помада в офисе: стильный дневной макияж без ошибок

Как носить красную помаду каждый день: советы визажистов

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Долгое время красная помада была символом уверенной в себе женщины, живущей насыщенной жизнью, полной вечерних мероприятий и эффектного макияжа. Сегодня все больше женщин используют красную помаду в повседневном макияже, в том числе для офиса. Если вы решили добавить алый оттенок в свой образ, вот несколько полезных советов от профессиональных визажистов.

Как носить красную помаду каждый день: советы визажистов
Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

При использовании красной помады в дневном макияже важно быть осторожной с румянами. Яркий румянец в сочетании с красной помадой может сделать лицо визуально припухшим, создавая впечатление температуры или аллергии. Наносите румяна в минимальных количествах и тщательно растушевывайте их.

Яркая помада требует безупречной кожи. Постакне, сосуды и красные родинки будут подчеркнуты ярким акцентом, поэтому используйте тон средней плотности. Лицу необходимо придать форму скульптором или бронзером и румянами, главное не переборщить и хорошо растушевать. Некоторые визажисты рекомендуют бронзер, чтобы избежать эффекта "вмятины" на лице. Акцент на глазах для дневного макияжа будет лишним.

Красная помада становится центром вашего образа, поэтому откажитесь от броских аксессуаров, особенно украшений около лица. Однако яркая сумочка может быть отличным дополнением. Красная помада идеально сочетается с белой классической рубашкой и брюками или юбкой с прямыми линиями, важно не перегрузить образ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин Хилари Клинтон советует "Порошенко" идти в наступление Дмитрий Плотников ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Последние материалы
Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу с поражением мозга
NC: машины с "автопилотом" в шесть раз аварийнее обычных на закате
Александр Лукашенко: "Никаких красных линий — удар всеми видами вооружений по цели"
Как подготовить растения клубники к будущему сезону
Астронавты на МКС измерили температуру дорог и тротуаров в Аризоне
Юрий Лоза объяснил, для чего нужны сотрудники ГИБДД на дорогах
Как носить красную помаду каждый день: советы визажистов
Индия ставит рекорды в импорте нефти из России
Актёр Мэттью Перри оставил больше 120 миллионов долларов наследства
Почему кошка спит возле головы или возле ног
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников