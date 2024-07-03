Красная помада в офисе: стильный дневной макияж без ошибок

Как носить красную помаду каждый день: советы визажистов

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Долгое время красная помада была символом уверенной в себе женщины, живущей насыщенной жизнью, полной вечерних мероприятий и эффектного макияжа. Сегодня все больше женщин используют красную помаду в повседневном макияже, в том числе для офиса. Если вы решили добавить алый оттенок в свой образ, вот несколько полезных советов от профессиональных визажистов.

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При использовании красной помады в дневном макияже важно быть осторожной с румянами. Яркий румянец в сочетании с красной помадой может сделать лицо визуально припухшим, создавая впечатление температуры или аллергии. Наносите румяна в минимальных количествах и тщательно растушевывайте их.

Яркая помада требует безупречной кожи. Постакне, сосуды и красные родинки будут подчеркнуты ярким акцентом, поэтому используйте тон средней плотности. Лицу необходимо придать форму скульптором или бронзером и румянами, главное не переборщить и хорошо растушевать. Некоторые визажисты рекомендуют бронзер, чтобы избежать эффекта "вмятины" на лице. Акцент на глазах для дневного макияжа будет лишним.

Красная помада становится центром вашего образа, поэтому откажитесь от броских аксессуаров, особенно украшений около лица. Однако яркая сумочка может быть отличным дополнением. Красная помада идеально сочетается с белой классической рубашкой и брюками или юбкой с прямыми линиями, важно не перегрузить образ.