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Вы неправильно наносите солнцезащитный крем: вот что нужно делать

Правильный способ нанесения солнцезащитного крема

1:12
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В летнюю жару не стоит забывать о правильном применении SPF, если вы хотите избежать различных неприятностей на коже. Об этом пишет The Mirror.

Правильный способ нанесения солнцезащитного крема
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, CC0

Люди должны думать о том, когда именно они наносят солнцезащитное средство, так как слишком раннее или слишком позднее действие может увеличить риск повреждения кожи. Лучше всего наносить солнцезащитный крем за 15-30 минут до выхода на улицу.

Затем его следует повторно нанести на открытые участки через 15-30 минут после пребывания на солнце. Вы всегда должны стараться повторно наносить солнцезащитный крем после интенсивной деятельности, такой как плавание или чрезмерное потоотделение.

Солнцезащитному крему требуется около 30 минут, чтобы впитаться в кожу. Если нанести его слишком поздно, то крем с большей вероятностью смоется, когда вы вспотеете, что сделает его неэффективным.

Очень важно также проверить срок годности SPF. Хотя срок годности большинства кремов составляет 30 месяцев, их часто можно использовать только в течение определённого периода времени после вскрытия.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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