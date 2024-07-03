Узнайте, как сделать локоны, которые продержатся весь день

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Как завить волосы так, чтобы локоны сохраняли форму весь день

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Многие девушки мечтают о красивых завитках, которые бы оставались на весь день или дольше. Однако добиться этого результата не всегда просто. Вот советы, которые помогут вам достичь желаемого эффекта.

Как завить волосы так, чтобы локоны сохраняли форму весь день
Фото: Wikipedia by Djoz23, CC BY-SA 4.0

Для создания стойких локонов выбирайте щипцы для завивки с средней температурой нагрева. При этом задерживайте каждую прядь на дольше.

Процесс укладки должен быть медленным и равномерным, чтобы прическа дольше сохраняла форму. Один из полезных советов — нанести небольшое количество сухого шампуня на волосы перед началом завивки и равномерно распределить его по всей голове.

Важно: использовать совсем немного средства. Если вы предпочитаете бигуди, накручивайте слегка влажные волосы, а после этого высушите их феном, не снимая бигуди.

Кстати, если завивка делается с помощью специальных пластиковых или поролоновых палочек, локоны будут держаться дольше всего, если оставить их завиваться на всю ночь. Так, утром вы получите впечатляющий результат.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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