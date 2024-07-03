Узнайте, как сделать локоны, которые продержатся весь день

Как завить волосы так, чтобы локоны сохраняли форму весь день

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие девушки мечтают о красивых завитках, которые бы оставались на весь день или дольше. Однако добиться этого результата не всегда просто. Вот советы, которые помогут вам достичь желаемого эффекта.

Фото: Wikipedia by Djoz23, CC BY-SA 4.0

Для создания стойких локонов выбирайте щипцы для завивки с средней температурой нагрева. При этом задерживайте каждую прядь на дольше.

Процесс укладки должен быть медленным и равномерным, чтобы прическа дольше сохраняла форму. Один из полезных советов — нанести небольшое количество сухого шампуня на волосы перед началом завивки и равномерно распределить его по всей голове.

Важно: использовать совсем немного средства. Если вы предпочитаете бигуди, накручивайте слегка влажные волосы, а после этого высушите их феном, не снимая бигуди.

Кстати, если завивка делается с помощью специальных пластиковых или поролоновых палочек, локоны будут держаться дольше всего, если оставить их завиваться на всю ночь. Так, утром вы получите впечатляющий результат.