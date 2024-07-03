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Правда о вашем рационе: что вызывает кожные высыпания

Специалисты рассказали, что нужно знать о влиянии питания на высыпания

1:17
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По мнению специалистов, проблемы с кожей, такие как прыщи, высыпания и покраснения, могут быть связаны с потребляемыми продуктами.

Специалисты рассказали, что нужно знать о влиянии питания на высыпания
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Однако, как отмечает дерматолог Мелани Палм, жирные и жареные блюда не вызывают прыщи, вопреки распространенному мнению. Продукты с высоким гликемическим индексом, напротив, могут способствовать появлению кожных проблем, утверждают в Медицинской школе Гарвардского университета.

В первую очередь, к таким продуктам относятся рафинированные углеводы и сахар. Они быстро высвобождают глюкозу, что приводит к резкому повышению уровня сахара в крови.

Эти скачки могут запускать разнообразные процессы в организме, включая те, которые отвечают за выработку кожного сала. В результате поры закупориваются, и появляются прыщи, поясняет дерматолог Дженнифер Чвалек.

Дерматолог Джошуа Цайхнер также согласен с этим мнением. Он утверждает, что избыток сахара активирует процессы в кровотоке, приводящие к воспалению кожи.

Кроме того, доктор рекомендует избегать употребления коровьего молока. Особенно это касается обезжиренного, так как оно также может быть связано с проблемами с кожей.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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