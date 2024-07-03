Ошибки при выборе бюстгальтера, которые незаметно разрушают ваше здоровье

Как найти идеальный бюстгальтер: распространенные ошибки при выборе

4:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рассмотрим самые распространенные ошибки при выборе бюстгальтера и объясним, почему даже одна из них может негативно повлиять на вашу внешность и здоровье. Найти идеальное нижнее белье — задача непростая.

Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен, CC BY 2.0

Одной ошибки достаточно, чтобы испортить образ. Однако, хуже плохого внешнего вида, некачественный бюстгальтер может нанести вред вашему здоровью.

Покраснение, тяжесть в плечах, нарушение кровообращения и давление вниз — если при чтении этих строк вы почувствовали стеснение или дискомфорт в области грудной клетки, пора заменить старый бюстгальтер и отправиться в магазин. Чтобы шопинг был быстрее и легче, запомните восемь признаков, при которых покупка бюстгальтера строго воспрещается.

Грудь постоянно выпадает из чашек

Первый и самый явный признак неподходящего размера чашки — грудь выпадает при наклонах или прыжках. Если бюстгальтер не удерживает грудь "на месте", она может потерять форму под собственной тяжестью. Особенно важно это учитывать при занятиях спортом. Если грудь выпадает снизу, бюстгальтер велик, если сверху — мал, что вызывает дискомфорт и нарушает кровообращение.

Чувство тяжести в плечах

Неправильно подобранный бюстгальтер может перегружать плечи и спину, усугубляя проблемы с осанкой. Бретели не должны причинять дискомфорт. Если чувствуете тяжесть, немедленно откажитесь от такого бюстгальтера. Бретели должны распределять нагрузку между плечами и ребрами, а пояс лифа — брать на себя большую часть веса груди.

Пояс бюстгальтера недостаточно плотно прилегает к телу

Пояс бюстгальтера должен плотно обхватывать грудную клетку, так как он берет на себя 80% нагрузки. Если пояс слабый, вес переходит на плечи, что негативно сказывается на вашей осанке и комфорте.

Вы постоянно поправляете бюстгальтер

Если вы постоянно подтягиваете бюстгальтер, он вам не подходит. Маленькие чашки и растянутый пояс — распространенные ошибки. Тугое основание также вызывает дискомфорт и делает силуэт неэстетичным. Обратите внимание на застежки: если они натянуты при примерке, выбирайте бюстгальтер на размер больше.

Бюстгальтер натирает

Дискомфорт от бюстгальтера недопустим. Если он вызывает мозоли и покраснения, нужно немедленно его заменить. Проблему решит правильный выбор ткани, увлажнение кожи и модели с регулируемыми поясом и бретелями. Это особенно важно для спортивных бюстгальтеров.

Спадают лямки

Если бретели постоянно спадают, бюстгальтер не подходит. Бретели играют роль страховки, поэтому выбирайте модели с крепкими петлями и обращайте внимание на расположение пояса.

Вы потеряли вес

С потерей килограммов уменьшается и объем бюста. Если вы заметили складки на краях чашек или пояс стал свободным, пора купить новый бюстгальтер. Обычно грудь начинает уменьшаться при потере от 4,5 до 7 килограммов.

Перемычка бюстгальтера не разделяет грудь

Хороший бюстгальтер должен не только поддерживать грудь, но и разделять молочные железы. Если перемычка просто поднимает грудь вверх, бюстгальтер не прослужит долго и будет портить внешний вид.

Важность комфорта

Если в вашем бюстгальтере нет видимых дефектов, доверьтесь ощущениям. Покраснения, стягивания, потоотделение, тяжесть — если вы думаете о том, как на вас сидит бюстгальтер, он вам не подходит.

Качественный бюстгальтер должен быть как вторая кожа. Выбирайте свой размер, натуральные ткани и регулируемые модели, чтобы выглядеть соблазнительно и сохранять здоровье груди.