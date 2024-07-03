Уникальные советы трихолога: восстановите волосы за считанные минуты

Трихолог Ветрова поделилась простыми рецептами для увлажнения волос

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волосы часто теряют влагу по разным причинам, но перед праздником интересует только одно — как вернуть жизнь сухим волосам или хотя бы начать эффективное их восстановление? Трихолог Оксана Ветрова поделилась простыми средствами для увлажнения волос, которые можно найти в любом доме.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Шампунь с желатином

В некотором смысле, желатиновый шампунь может заменить ламинирование волос, если использовать его несколько раз. Готовим такой шампунь сами: берем столовую ложку желатина, один яичный желток и ваш любимый шампунь.

"Смешиваем ингредиенты и аккуратно наносим на волосы, мягко массируя кожу головы. Оставьте на 2 минуты и тщательно смойте", — советует эксперт.

Маска с алоэ

Алоэ известно своими увлажняющими и успокаивающими свойствами, и оно прекрасно работает на пересушенных волосах.

"Смешиваем столовую ложку сока алоэ, столько же репейного масла и мед. Наносим маску на полчаса и тщательно смываем. После этого я не рекомендую использовать бальзам", — говорит Оксана.

Медовая маска

Еще одно простое средство для восстановления волос — медовая маска. Для нее потребуется 1 чайная ложка меда, один желток, один банан и две столовые ложки оливкового масла. Маску следует держать 40 минут.

"Это моя любимая маска, так как она дает самый заметный эффект увлажнения, особенно на осветленных волосах", — делится Оксана.

Ромашковый спрей

Замените дорогое средство для волос на полезный травяной спрей, который можно легко сделать самим. Заварите пакетик с ромашкой, добавьте десять капель лавандового масла и три чайные ложки льняного масла.

"Используйте спрей после каждого мытья головы. Он может заменить ваше обычное средство, при этом не содержит разрушающих компонентов для волос. Это идеальное средство для восстановительной терапии", — поясняет трихолог.