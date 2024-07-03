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Вся правда о сухом шампуне: полезное средство или вредитель

Стилист Золотова разобрала плюсы и минусы сухого шампуня

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина хотя бы раз задумывалась о покупке сухого шампуня, особенно если ее подруги уже опробовали это средство. Но действительно ли он так необходим, учитывая его неоднозначное воздействие? Стилист Татьяна Золотова рассказала о плюсах и минусах сухого шампуня.

Стилист Золотова разобрала плюсы и минусы сухого шампуня
Фото: Wikipedia by Amy amyjoy__h, PDM

Что такое сухой шампунь

Большинство людей покупают шампунь для очищения волос. Однако, по словам эксперта, сухой шампунь лишь создает видимость чистоты. Важно помнить, что сухой шампунь эффективен только в первые дни после мытья головы; недельные загрязнения он не устранит.

"Сухой шампунь абсорбирует загрязнения, но не предназначен для полноценного очищения кожи головы и волос. Он не заменит обычный шампунь, который смывается водой", — поясняет Татьяна.

"Я рекомендую использовать сухой шампунь в экстренных случаях, когда нет времени помыть голову, но не регулярно", — говорит стилист.

Плюсы сухих шампуней

Быстрое очищение, когда времени мало

Как уже упоминалось, сухой шампунь хорошо работает на волосах в первые три дня после мытья. Если у вас нет времени на полноценное мытье головы, используйте шампунь на корнях.

Не распыляйте его по всей длине волос, чтобы избежать белого налета. Кроме того, заранее протестируйте шампунь, так как некоторые из них могут оставлять белые следы.

Стайлинг

Для тонких волос сухой шампунь может стать отличной заменой пудры для объема.

"Нанесите средство на корни во время сушки волос, приподнимите их и избегайте расчесывания у корней, чтобы сохранить объем", — советует Татьяна.

Минусы сухих шампуней

Обезвоживание волос

Регулярное использование сухого шампуня может привести к перхоти и пересушке волос.

"Если применять средство ежедневно, уже через неделю возможны раздражение и зуд кожи из-за большого количества синтетических компонентов", — предупреждает Татьяна.

Закупорка пор

Как отмечает эксперт, сухие шампуни содержат много вредной химии, которая может сушить волосы и закупоривать поры. Особенно осторожно к этому должны относиться обладатели проблемной кожи.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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