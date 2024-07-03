Научный подход к безопасному похудению

Как похудеть без вреда для здоровья: рекомендации специалистов

2:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Существует множество сомнительных способов быстрого похудения, и легко запутаться в потоке ежедневно появляющихся данных о неподтвержденных исследованиях и экспериментальных диетах. Однако только правильная схема сброса лишних килограммов гарантирует безопасность для здоровья и предотвращает быстрое возвращение потерянных сантиметров. Мы собрали рекомендации специалистов, основанные на научном подходе, которые являются фундаментальной основой для достижения стройности без вреда для организма.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Первый вопрос, который следует задать себе, — действительно ли необходимо худеть. Критерии красивой фигуры часто меняются под влиянием глянцевых журналов и трендов, но у специалистов есть четкая формула для вычисления лишнего веса — индекс массы тела (ИМТ). Если ИМТ находится в диапазоне от 18,5 до 25, вес считается нормальным, от 25 до 30 — есть лишний вес, больше 30 — ожирение.

Физиологически нормальный темп похудения составляет от 0,5 до 1 килограмма в неделю. Это позволяет организму постепенно привыкать к новому весу и легче удерживать его. Даже потеря 5 килограммов положительно скажется на здоровье, а на начальном этапе рекомендуется худеть не более чем на 15% от первоначального веса, чтобы избежать стресса для организма.

Составление правильного рациона не требует строгих запретов. Диетологи утверждают, что не существует вредных продуктов, а есть лишь несбалансированный рацион. Существуют приложения и специалисты, которые помогут составить меню. Усредненная схема включает 55-60% углеводов, 15% белков и не более 30% жиров. Важно учитывать образ жизни, физические нагрузки и возраст.

Для похудения необходимы аэробные нагрузки, а для увеличения мышечной массы — силовые упражнения. Комбинированные тренировки, при которых сжигается около 600 калорий за раз, являются оптимальными. Достаточно трех тренировок в неделю. Интенсивность тренировок не влияет на долгосрочный результат, поэтому умеренная нагрузка также эффективна.

Питье достаточного количества воды — 1,5-2 литра в день — полезно для общего состояния организма и ускорения метаболизма. Специальные препараты для похудения, такие как "Редуксин", могут помочь при ожирении, но их нужно принимать под контролем врача. "Похудательные" чаи и чрезмерное потребление кофе неэффективны и могут нанести вред здоровью.