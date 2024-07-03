Опасные компоненты в косметике: что следует избегать

Как косметика может навредить вашему здоровью: важные факты

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ежедневный уход за кожей и использование косметических средств стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако многие не подозревают, что значительная часть компонентов, входящих в состав любимой косметики, попадает в наш организм, причем некоторые из них могут быть опасны. Рассмотрим наиболее вредные из них.

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Минеральные масла — одни из самых нежелательных компонентов. Они забивают поры, сушат кожу и обладают канцерогенными свойствами. В больших количествах содержатся в гигиенических помадах, после использования которых губы становятся еще суше. В составе продуктов их можно обнаружить под названиями Paraffinum или Silicone quaternium, от таких средств стоит отказаться в пользу более щадящих.

Красители часто встречаются в красках для волос. Токсичные красители могут быть обозначены словами anilin или anilid. Также следует остерегаться компонентов с названиями Solvent или HC, таких как "solvent black 3" и "HC orange 3".

Полиэтиленгликоль (PEG) используется как эмульгатор, соединяющий жир и воду. Сам по себе он безвреден, но может проводить токсичные компоненты в кожу. В составе следует избегать PEG с цифрой больше 5.

Ароматические добавки, такие как aluminium chlorhydrate, acetyl hexametyl и benzyl alcohol, могут вызвать серьезные проблемы, включая онкологию при чрезмерном использовании. Особенно опасен алюминий в аэрозолях, поэтому лучше выбирать твердые стики или шариковые дезодоранты.

Фталаты нарушают гормональный баланс и могут быть связаны с онкологией. Они используются как растворители в косметике. В составе их можно распознать по названию dibutylphthalate.

Парабены продолжают вызывать споры. Исследования показали, что у людей с онкологией часто наблюдается повышенное содержание парабенов в организме. Чтобы избежать риска, стоит отказаться от продуктов, содержащих парабены.