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Ошибки косметологов: фразы, которые не стоит воспринимать всерьез

Как выбрать грамотного косметолога и избежать проблем с кожей

2:16
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Дерматолог и косметолог — два друга человека с проблемной кожей. Если квалификации первого можно безусловно доверять, то для получения профессии второго достаточно медицинского колледжа или курсов длительностью 3-6 месяцев. Это вызывает вопросы о компетентности косметологов в проведении сложных процедур. WomanHit анализирует фразы специалистов с пробелами в знаниях.

Как выбрать грамотного косметолога и избежать проблем с кожей
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Местная инъекционная анестезия требует подготовки: необходимо проверить аллергическую реакцию клиента и выбрать подходящий препарат. В некоторых случаях аппликационная анестезия оказывается более эффективной и быстро проходит после процедуры. Например, при увеличении губ, когда пациент должен прочувствовать удобство гиалуроновой кислоты. Косметолог, не учитывающий эти нюансы, может упустить опасное состояние здоровья.

Косметолог может предложить набор косметики для уменьшения пор, но кожа не дышит, а поры увеличиваются из-за кожного сала или генетической предрасположенности. Косметика не может изменить их размер, а комедогенность продуктов является индивидуальной реакцией. Более эффективным будет распаривание кожи и механическое удаление содержимого пор с помощью вакуумного аппарата.

Скрабы, даже на основе сахара, не являются щадящими для кожи лица. Отшелушивание клеток полезнее проводить с помощью химических средств: кислотные тоники, пэды, маски-пленки и другие средства ускоряют регенерацию кожи и убирают отслоившиеся клетки рогового слоя. Советы косметолога об использовании натуральных скрабов для кожи лица бесполезны.

Свежий воздух полезен для здоровья, но не решает гормональные проблемы, вызывающие акне. Грамотный доктор понимает, что при обострении высыпаний клиент должен работать с дерматологом и эндокринологом. Солнце в этот период стоит избегать, а на лицо наносить солнцезащитный крем, иначе UVA и UVB лучи могут сделать кожу суше и усилить воспаление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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