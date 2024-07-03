Как защитить волосы от солнца во время отпуска

Секреты ухода за волосами на отдыхе: советы для идеальной шевелюры

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отпуск ассоциируется с расслаблением: здоровый сон, свежее питание, исследование новых мест. Девушки тщательно готовятся к отдыху, делая маникюр, эпиляцию и посещая солярий. Однако главный враг красоты — палящее солнце, которое может испортить волосы. Чтобы вернуться из отпуска с роскошной шевелюрой, важно защитить волосы от выгорания.

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, CC0

Солнце сильно нагревает волосы, вызывая их окисление и изменение цвета. Чтобы избежать этого, надевайте головной убор: шляпу, кепку или платок. Это защитит не только волосы, но и от солнечного удара, который может испортить отдых. Платок желательно не снимать даже при купании, так как отражённые от воды лучи усиливают воздействие на волосы и кожу.

Откажитесь от использования плойки и выпрямителя во время отпуска, чтобы не травмировать волосы. Позвольте им высохнуть естественным образом. Для гладкости используйте силиконовую сыворотку, которая смягчит и выпрямит волосы.

Перед высоким туристическим сезоном косметические компании выпускают средства с ультрафиолетовым фактором, которые защищают волосы от солнца. Эти средства содержат фильтры защиты, светоотражающие частицы, ухаживающие масла и витамины. Наносите солнцезащитный крем или спрей на волосы перед выходом на солнце и равномерно распределяйте его с помощью расчески.

Не забудьте увлажняющие средства: шампунь, маску для поврежденных волос и экспресс-кондиционер. Эти средства содержат силиконы, кератин, масла и витамины, которые помогают сохранить влагу в волосах и восстановить их структуру. После купания промывайте волосы прохладной водой, чтобы смыть соль, и наносите увлажняющий крем или спрей.

По возвращении из отпуска посетите стилиста для проведения процедур глубокого увлажнения и питания волос, а также для обновления окрашивания. Даже стойкие красители изменяют цвет под действием ультрафиолета. Мастер подскажет, нужно ли подстричь сухие кончики или волосы не повреждены.