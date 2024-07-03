Как мобильные телефоны влияют на нашу кожу: советы по защите

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Мобильный телефон против вашей кожи: как минимизировать вред

1:26
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Современные люди уже не представляют своей жизни без мобильного телефона. Этот гаджет стал неотъемлемой частью нашего повседневного существования: мы используем его для общения, чтения новостей, работы и даже развлечений. Однако косметологи предупреждают, что мобильный телефон может оказывать на кожу более негативное воздействие, чем солнечные лучи. Главной причиной этого является HEV-излучение или синий спектр света, который значительно сильнее влияет на кожу по сравнению с УФ-лучами. HEV-излучение снижает синтез коллагена и гиалуроновой кислоты в коже, что приводит к потере упругости и эластичности, появлению мелких морщин и темных кругов под глазами.

Мобильный телефон против вашей кожи: как минимизировать вред
Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Кроме того, привычка опускать голову вниз во время использования телефона ухудшает лимфоток и микроциркуляцию крови, что может привести к появлению брылей. Чтобы минимизировать вредное воздействие мобильного телефона на кожу, рекомендуется ограничивать время его использования до двух часов без перерыва, устраивать цифровой детокс в выходные и использовать специальные кремы с флавоноидами, витаминами, ниацинамидом и SPF. Эти меры помогут защитить кожу от синего света, поддерживать ее в тонусе и предотвращать преждевременное старение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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