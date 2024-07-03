Новый тренд: отказ от глаженой одежды в пользу естественного стиля

Тренды постоянно меняются, и то, что когда-то считалось непременным атрибутом стиля, может выйти из моды с приходом новых веяний и предпочтений. Одним из примеров такой эволюции является отказ от глажки одежды, как обязательного правила. Все больше дизайнеров и модных икон становятся сторонниками естественного, непринужденного стиля. Давайте разберёмся, почему это стало новым трендом.
Мятая ткань, неаккуратно заправленные рубашки или свободные платья считаются сейчас более современными и актуальными. Такой подход позволяет выглядеть стильно, сохраняя при этом некоторую небрежность, которая добавляет образу шарма и индивидуальности.
Все больше людей ценят удобство в повседневной одежде. Натуральные ткани с их естественными морщинами часто более мягкие и приятные на ощупь, обеспечивая комфорт в течение дня.
Борьба с излишним потреблением энергии и ресурсов также играет роль. Естественные складки на одежде могут означать меньший расход энергии на глажку и, следовательно, меньшее воздействие на окружающую среду.
Хотя выглаженная одежда все еще остается обязательной для некоторых формальных событий и профессиональных ситуаций, натуральный, немного небрежный вид становится все более популярным среди тех, кто ценит свободу и удобство.
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