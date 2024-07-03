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Как смыть глиттер с глаз без повреждений кожи: пять простых шагов

Как безопасно удалить глиттер с глаз: пошаговое руководство

1:46
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Глиттер может добавить яркости любому макияжу, но удаление этих мелких частиц с глаз — задача не из простых. Сегодня мы расскажем, как безопасно и эффективно удалить блёстки, чтобы избежать раздражения и повреждения кожи.

Как безопасно удалить глиттер с глаз: пошаговое руководство
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Шаг 1: Используйте мицеллярную воду

Мицеллярная вода — одно из лучших средств для удаления макияжа, включая глиттер. Смочите ей ватный диск и приложите к глазам на несколько секунд. Это поможет растворить макияж и ослабить сцепление глиттера с кожей. Аккуратно протрите глаза, стараясь не растирать блестки по лицу.

Шаг 2: Применение очищающего масла

Если мицеллярная вода не справилась полностью, попробуйте очищающее масло. Нанесите его на ватный диск и аккуратно протрите глаза. Масло помогает эффективно удалить блестки, не травмируя кожу.

Шаг 3: Используйте клейкую ленту

Для удаления оставшихся частиц глиттера можно использовать липкую ленту. Возьмите небольшой кусочек скотча и аккуратно прикладывайте его к коже вокруг глаз. Липкая поверхность ленты соберет оставшиеся блестки.

Шаг 4: Умывание

После удаления глиттера умойтесь теплой водой с мягким очищающим средством для лица. Это поможет удалить остатки масла и макияжа, а также успокоит кожу.

Шаг 5: Увлажнение

После удаления глиттера важно увлажнить кожу вокруг глаз. Нанесите крем или гель для век, чтобы предотвратить сухость и раздражение.

Следуя этим шагам, вы сможете легко и безопасно удалить глиттер с глаз, сохраняя кожу здоровой и красивой.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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