Летние напитки для поддержания формы и освежения: лучшие решения для жаркого времени года

Лучшие летние напитки для похудения и освежения в жару

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — идеальное время для того, чтобы освежиться и поддержать форму. В жаркие дни важно выбирать напитки, которые не только утолят жажду, но и помогут в борьбе с лишними килограммами. Сегодня мы расскажем, какие напитки лучше всего пить летом для похудения и освежения в жару.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Вода с лимоном

Это классический освежающий напиток, который стимулирует обмен веществ и способствует детоксикации организма. Лимонный сок содержит витамин С, помогающий укрепить иммунитет, а также антиоксиданты, которые поддерживают здоровье кожи. Такой напиток утоляет жажду и помогает чувствовать себя бодрым в течение всего дня.

Зелёный чай

Зелёный чай известен своими полезными свойствами, в том числе и способностью ускорять метаболизм. Он содержит катехины, которые способствуют сжиганию жиров, и антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений. Зеленый чай можно пить как горячим, так и охлажденным, добавив немного льда для дополнительного освежения.

Кокосовая вода

Кокосовая вода — отличный природный изотонический напиток, который восстанавливает электролитный баланс и утоляет жажду. Она низкокалорийна и содержит множество полезных микроэлементов, таких как калий, магний и кальций. Кокосовая вода помогает поддерживать уровень гидратации и способствует снижению веса.

Огуречная вода

Вода с добавлением ломтиков огурца — это не только освежающий, но и полезный напиток. Этот овощ содержит антиоксиданты и помогает вывести токсины из организма. Такой напиток низкокалориен и отлично утоляет жажду в жаркие летние дни.

Мятный чай

Такой чай имеет охлаждающий эффект и помогает улучшить пищеварение. Мята также обладает свойствами, снижающими аппетит, что может помочь в борьбе с перееданием. Попробуйте пить его холодным с добавлением льда для максимального освежения.

Смузи с зелёными овощами

Смузи из шпината, кея и других зелёных овощей — это отличный способ получить необходимые витамины и минералы. Добавьте немного фруктов для сладости и льда для освежения. Такой смузи не только насытит организм полезными веществами, но и поможет контролировать вес.

Выбор правильных напитков летом поможет не только освежиться в жару, но и поддержать фигуру.