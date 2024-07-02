Как водопроводная вода влияет на вашу кожу и как защититься

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Скрытые угрозы водопроводной воды: советы по защите кожи

1:03
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Водопроводная вода, используемая нами ежедневно, может негативно влиять на состояние кожи, так как содержит химические элементы, которые могут ухудшать её структуру. Вода из-под крана часто содержит ионы кальция и магния, которые увеличивают её жесткость, что может вызывать сухость и ломкость волос, а также шелушение и стянутость кожи.

Скрытые угрозы водопроводной воды: советы по защите кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Щелочность воды также влияет на кожу: сильнощелочные воды могут вызывать сухость, а сильнокислые — раздражение. Кроме того, вода может содержать такие элементы, как медь, никель, цинк, железо и свинец, которые в больших концентрациях могут приводить к кожным проблемам. Хлор, используемый для очистки воды, может реагировать с другими элементами, образуя канцерогенные соединения, которые могут привести к раку кожи.

Для защиты кожи рекомендуется укреплять иммунитет, пить больше чистой воды и использовать крем-барьер перед контактом с водой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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