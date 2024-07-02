Как водопроводная вода влияет на вашу кожу и как защититься

Водопроводная вода, используемая нами ежедневно, может негативно влиять на состояние кожи, так как содержит химические элементы, которые могут ухудшать её структуру. Вода из-под крана часто содержит ионы кальция и магния, которые увеличивают её жесткость, что может вызывать сухость и ломкость волос, а также шелушение и стянутость кожи.
Щелочность воды также влияет на кожу: сильнощелочные воды могут вызывать сухость, а сильнокислые — раздражение. Кроме того, вода может содержать такие элементы, как медь, никель, цинк, железо и свинец, которые в больших концентрациях могут приводить к кожным проблемам. Хлор, используемый для очистки воды, может реагировать с другими элементами, образуя канцерогенные соединения, которые могут привести к раку кожи.
Для защиты кожи рекомендуется укреплять иммунитет, пить больше чистой воды и использовать крем-барьер перед контактом с водой.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.