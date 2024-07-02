Защита волос от солнца: советы дерматолога

Солнце может нанести вред не только коже, но и волосам, вызывая обесцвечивание, сухость, ломкость, секущиеся кончики и истончение. Ультрафиолетовые лучи UVA и UVB повреждают кутикулу волос, делая их сухими и неуправляемыми. Влияние солнца можно заметить по изменению цвета волос, что указывает на повреждение кератина и необратимую химическую реакцию.
Для защиты волос от солнца необходимо использовать солнцезащитные средства, содержащие авобензон, октиноксат и оксид цинка, которые поглощают или отражают УФ-излучение. Эти средства создают барьер на поверхности волос, защищая их от ультрафиолета. Солнцезащитные кремы для волос следует наносить на чистые, сухие волосы, равномерно распыляя и распределяя средство по всей длине волос.
Для дополнительной защиты рекомендуется носить головные уборы, шарфы, избегать пиковых часов солнечной активности и смывать хлорку после плавания.
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