Защита волос от солнца: советы дерматолога

Как сохранить здоровье и красоту волос в жаркие дни

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнце может нанести вред не только коже, но и волосам, вызывая обесцвечивание, сухость, ломкость, секущиеся кончики и истончение. Ультрафиолетовые лучи UVA и UVB повреждают кутикулу волос, делая их сухими и неуправляемыми. Влияние солнца можно заметить по изменению цвета волос, что указывает на повреждение кератина и необратимую химическую реакцию.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

Для защиты волос от солнца необходимо использовать солнцезащитные средства, содержащие авобензон, октиноксат и оксид цинка, которые поглощают или отражают УФ-излучение. Эти средства создают барьер на поверхности волос, защищая их от ультрафиолета. Солнцезащитные кремы для волос следует наносить на чистые, сухие волосы, равномерно распыляя и распределяя средство по всей длине волос.

Для дополнительной защиты рекомендуется носить головные уборы, шарфы, избегать пиковых часов солнечной активности и смывать хлорку после плавания.