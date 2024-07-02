Как медицинский педикюр решает серьезные проблемы стоп и ногтей

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Медицинский педикюр: здоровье стоп под контролем специалиста

1:05
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Медицинский педикюр — это процедура, направленная на лечение стоп и ногтей, о которой знают немногие. Марина Строганова, врач-подолог, объяснила, что, в отличие от салонного педикюра, целью которого является эстетический вид стоп, медицинский педикюр решает серьезные проблемы, такие как вросшие ногти, стержневые мозоли и грибковые инфекции.

Медицинский педикюр: здоровье стоп под контролем специалиста
Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com, CC BY 2.0

Этот вид педикюра назначают пациентам с сахарным диабетом, ожирением и кожными заболеваниями, такими как экзема и псориаз. При ревматоидном полиартрите медицинский педикюр помогает справиться с жесткими натоптышами. Основное отличие медицинского педикюра от салонного заключается в использовании специального оборудования и в меньшем риске повреждения кожи, так как процедуру проводит специалист с медицинским образованием.

Однако существуют противопоказания, такие как повышенная чувствительность кожи, аллергические реакции в стадии обострения и некоторые заболевания внутренних органов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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