Как медицинский педикюр решает серьезные проблемы стоп и ногтей

Медицинский педикюр — это процедура, направленная на лечение стоп и ногтей, о которой знают немногие. Марина Строганова, врач-подолог, объяснила, что, в отличие от салонного педикюра, целью которого является эстетический вид стоп, медицинский педикюр решает серьезные проблемы, такие как вросшие ногти, стержневые мозоли и грибковые инфекции.
Этот вид педикюра назначают пациентам с сахарным диабетом, ожирением и кожными заболеваниями, такими как экзема и псориаз. При ревматоидном полиартрите медицинский педикюр помогает справиться с жесткими натоптышами. Основное отличие медицинского педикюра от салонного заключается в использовании специального оборудования и в меньшем риске повреждения кожи, так как процедуру проводит специалист с медицинским образованием.
Однако существуют противопоказания, такие как повышенная чувствительность кожи, аллергические реакции в стадии обострения и некоторые заболевания внутренних органов.
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