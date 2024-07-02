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Неправильные оттенки помады: как не добавить себе возраст

Какие оттенки помады старят: советы по выбору

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Моя семья » Красота и стиль

Неправильный выбор оттенка помады может не только испортить образ, но и добавить лишние годы. Холодный коричневый был популярен в 90-е, особенно среди женщин за 40, но сегодня этот оттенок не рекомендуется, особенно для обладательниц бледной кожи. Он придает болезненный вид, даже если у вас теплый подтон кожи.

Какие оттенки помады старят: советы по выбору
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Белесый розовый, еще один популярный оттенок из 90-х, никому не идет, добавляет годы и делает макияж безвкусным. Т

емная слива, популярная среди молодых девушек около пяти лет назад, тоже не лучший выбор. Этот оттенок сужает губы и добавляет возраст, особенно женщинам за 40.

Лучше предпочесть яркие цвета, такие как классический красный или насыщенный коралл.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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