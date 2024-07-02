Неправильные оттенки помады: как не добавить себе возраст

Неправильный выбор оттенка помады может не только испортить образ, но и добавить лишние годы. Холодный коричневый был популярен в 90-е, особенно среди женщин за 40, но сегодня этот оттенок не рекомендуется, особенно для обладательниц бледной кожи. Он придает болезненный вид, даже если у вас теплый подтон кожи.
Белесый розовый, еще один популярный оттенок из 90-х, никому не идет, добавляет годы и делает макияж безвкусным. Т
емная слива, популярная среди молодых девушек около пяти лет назад, тоже не лучший выбор. Этот оттенок сужает губы и добавляет возраст, особенно женщинам за 40.
Лучше предпочесть яркие цвета, такие как классический красный или насыщенный коралл.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.