Неправильные оттенки помады: как не добавить себе возраст

Какие оттенки помады старят: советы по выбору

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Неправильный выбор оттенка помады может не только испортить образ, но и добавить лишние годы. Холодный коричневый был популярен в 90-е, особенно среди женщин за 40, но сегодня этот оттенок не рекомендуется, особенно для обладательниц бледной кожи. Он придает болезненный вид, даже если у вас теплый подтон кожи.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Белесый розовый, еще один популярный оттенок из 90-х, никому не идет, добавляет годы и делает макияж безвкусным. Т

емная слива, популярная среди молодых девушек около пяти лет назад, тоже не лучший выбор. Этот оттенок сужает губы и добавляет возраст, особенно женщинам за 40.

Лучше предпочесть яркие цвета, такие как классический красный или насыщенный коралл.