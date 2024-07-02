Советы по борьбе с грибком ногтей и профилактике рецидивов

Как правильно лечить и предотвращать грибок ногтей

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Изменение внешнего вида ногтей может свидетельствовать о наличии грибка, заразиться которым легко, а лечить трудно, особенно если заболевание запущено. В случае появления симптомов грибка ногтей, важно сразу обратиться к врачу. На ранней стадии грибок легче поддается лечению. Не рекомендуется выбирать препараты самостоятельно или использовать народные методы, так как это может привести к ухудшению состояния и переходу заболевания в запущенную стадию.

Фото: riversidepodiatry by Anonymous, PDM

Диагноз ставит дерматовенеролог после проведения комплексного анализа. Симптомы онихомикоза включают зуд и шелушение кожи пальцев, изменение цвета и утолщение ногтевой пластины, появление неровностей. Однако эти признаки могут быть вызваны и другими заболеваниями. Для точной диагностики необходимо прекратить использование противогрибковых средств за две недели до анализа, не обрезать ногти и снять лак. Метод герметизации, при котором ногтевую пластину заклеивают пластырем на три дня, помогает получить более точные результаты.

Лечение онихомикоза зависит от вида инфекции и степени поражения тканей. При поверхностном поражении ногтей на одном-двух пальцах применяют местные противогрибковые препараты: кремы, растворы, лаки. В сложных случаях, когда инфекция сильно поразила палец, назначают системные препараты, а иногда требуется полное удаление ногтя. Для облегчения доставки лекарств в толщу ногтя и ткани ногтевого ложа используют кератолические средства, такие как мочевина и салициловая кислота.

Для профилактики рецидива грибка необходимо регулярно дезинфицировать обувь. Один раз в месяц рекомендуется использовать противогрибковый спрей или аппарат ультрафиолетовой обработки. Также можно применять раствор уксуса, который готовится из 20 мл уксусной эссенции (70%) и 15 мл воды. Обувь следует тщательно обработать раствором, завернуть в полиэтиленовый пакет на два часа, затем проветрить и просушить. Обязательно обрабатывайте труднодоступные места, включая стельки с двух сторон и поверхность под ними. Проводите процедуру в хорошо проветриваемом помещении, используя перчатки и маску.