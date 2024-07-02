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Как одежда и гигиена влияют на состояние кожи на спине

Советы по уходу за кожей на спине: как избежать проблем

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Проблемная кожа на спине может ухудшиться из-за одежды из плотной синтетической ткани, ношения рюкзака и неправильной гигиены. В этой области кожа потеет сильнее, чем на лице, и под слоем недышащего синтетического материала влага скапливается, создавая идеальные условия для размножения бактерий, что приводит к увеличению количества прыщей. Одежда должна быть из натуральных материалов и свободного кроя, чтобы минимизировать механическое воздействие на кожу.

Советы по уходу за кожей на спине: как избежать проблем
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Длительное ношение рюкзака также ухудшает состояние кожи, так как потоотделение становится интенсивнее и создается трение. При появлении высыпаний следует особенно тщательно соблюдать правила гигиены: после физических нагрузок обязательно принимать душ, использовать не горячую воду и мыть кожу аккуратно, избегая жесткой мочалки. Маски и кондиционеры для волос необходимо тщательно смывать со спины, так же как и масла или кремы после массажа.

При высыпаниях на лице, подтвержденных диагнозом акне, скорее всего, оно будет и на спине. В этом случае могут назначить курс системных ретиноидов. Другими возможными диагнозами могут быть медикаментозное акне, акне Майорка, фолликулит (бактериальный или грибковый), и лечение в каждом случае будет отличаться. Поэтому важно обратиться к специалисту для постановки диагноза и назначения подходящего лечения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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