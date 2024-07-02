Агрессивные моющие средства и их влияние на здоровье кожи

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Частое мытье рук: как защитить кожу и избежать серьезных проблем

1:31
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Частое мытье рук повреждает кожу и может привести к развитию рака. Мыло разрушает липидный барьер, защищающий кожу от повреждений и проникновения опасных элементов. Агрессивные детергенты в мыле повреждают кожу, что делает её уязвимой к проникновению нежелательных соединений. Мыть руки рекомендуется только по мере необходимости, а затем использовать кремы, восстанавливающие липидный барьер. Крема должны содержать натуральные масла, холестерин, триглицериды, жирные кислоты и церамиды.

Частое мытье рук: как защитить кожу и избежать серьезных проблем
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

Крема, действительно полезные для кожи, не могут быть дешевыми, их стоимость начинается от 500 рублей. Важно не мыть руки слишком долго, чтобы не усиливать повреждение барьера. Во время эпидемий, таких как коронавирус, мытье рук должно быть более продолжительным для эффективного удаления бактерий.

Мыть руки средством для посуды и хозяйственным мылом не рекомендуется, так как они слишком агрессивны для кожи. Лучше использовать мягкое синтетическое мыло, которое не так сильно пенится, но эффективно очищает кожу.

Нарушение рекомендаций приводит к сухости рук, экземе, зуду, растрескиванию и шелушению кожи. В долгосрочной перспективе это может засорить организм нежелательными соединениями, что угрожает иммунной системе и увеличивает риск аллергических заболеваний и рака.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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