Аллергены и стресс: причины и лечение экземы

Экзема: как стресс и аллергия влияют на кожу

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Развитие экземы чаще всего провоцируется стрессом и аллергией. Высыпания с пузырьками, называемые истинной экземой, обычно локализуются на кистях рук и вызываются аллергенами, такими как агрессивные моющие средства или шерсть животных. Аллергены, попадающие внутрь организма, например, пыльца или продукты питания, могут вызывать высыпания по всему телу. Врач-дерматолог Александр Чижов также отметил, что экзема может появиться во время сильного стресса, например, у студентов во время сессии или при хроническом стрессе из-за недосыпа и нелюбимой работы.

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Экзему могут провоцировать и грибы с бактериями. Длительное наличие очага инфекции может привести к патологическим изменениям кожи, и даже после устранения основной инфекции экзема может остаться, требуя отдельного лечения. При появлении пузырьков следует немедленно обратиться к врачу и исключить любое агрессивное воздействие на кожу, заменив обычное мыло на специальное, не вредящее при экземе или атопическом дерматите.

Мыть посуду рекомендуется в хлопчатобумажных перчатках под нитриловыми, чтобы избежать влажной среды, которая может ухудшить состояние кожи. Экзема является хроническим заболеванием, поэтому при повторном обострении можно использовать средства, прописанные ранее врачом, но важно проверить список противопоказаний, особенно при изменении жизненных обстоятельств, таких как беременность. Ежедневное использование эмолентов помогает защищать и смягчать кожу.