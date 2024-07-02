Как пониженный иммунитет и окружающая среда влияют на здоровье волос

Неочевидные причины выпадения волос: что важно знать

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выпадение волос — большая проблема для женщин, часто связанная с причинами, которые упускаются из виду. Пониженный иммунитет может быть одной из причин, особенно после сильных стрессов или высоких нагрузок. Женщины замечают, что после напряженной недели волосы начинают выпадать с удвоенной силой. Часто причина в пониженном иммунитете, вызванном стрессом и нагрузками. Регулируйте график и ищите эффективные способы борьбы со стрессом.

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Прием большого количества лекарств также может провоцировать выпадение волос. В инструкции к препаратам редко указано, что выпадение волос является побочным эффектом, но это возможно. Чаще всего волосы плохо реагируют на антидепрессанты, но даже обычные обезболивающие могут вызывать выпадение волос.

Окружающая среда играет значительную роль в состоянии волос. Жесткая вода может ухудшить их состояние и вызвать выпадение. Несбалансированный рацион и продукты, не подходящие организму, также могут провоцировать выпадение волос.

Любители головных уборов могут столкнуться с ухудшением состояния волос из-за недостатка кислорода, который должна получать кожа головы. Особенно это актуально в жаркое время года, когда ношение воздухонепроницаемых головных уборов создает двойную нагрузку на кожу и волосы.