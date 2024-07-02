Почему волосы ломаются и выпадают: влияние анемии, ЖКТ и щитовидной железы

Проблемы с волосами часто связаны не только с их внешним состоянием, но и с состоянием внутренних органов. Различные заболевания и дисфункции организма могут приводить к ухудшению состояния волос.
Анемия — это одно из состояний, которое негативно сказывается на здоровье волос. При недостатке железа в организме клеточные функции угнетаются, и волосы не получают необходимого питания, что приводит к их ломкости. Многие женщины начинают использовать новые уходовые средства, забывая о том, что лечить волосы нужно, прежде всего, изнутри.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом также могут отражаться на состоянии волос. В кишечнике происходят важные процессы, обеспечивающие нормальное функционирование организма. При различных нарушениях волосам не хватает питательных веществ, из-за чего они теряют блеск, начинают путаться и ломаться. Необходимо проверять состояние ЖКТ, чтобы исключить серьезные проблемы.
Болезни щитовидной железы могут оказывать значительное влияние на волосы. Щитовидная железа вырабатывает гормоны трийодтиронин и тироксин, которые контролируют многие процессы в организме, включая рост волос. Даже незначительные нарушения в выработке этих гормонов могут привести к ломкости и выпадению волос. Рекомендуется регулярно проверять состояние щитовидной железы, чтобы предотвратить развитие необратимых процессов.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.