Как массаж головы помогает восстановить волосы: советы экспертов

Выпадение волос — серьезная проблема для женщин, требующая профессионального подхода. При увеличении потери волос и заметном снижении объема следует обратиться к трихологу. Специалист может рекомендовать массаж головы как способ стимулирования роста волос. Существуют различные техники массажа, которые необходимо использовать только после консультации с врачом.
Массаж щеткой предполагает использование щетки из натуральных материалов, таких как дерево или эбонит. Волосы следует расчесать, затем, начиная от висков, аккуратно двигать щетку по коже головы, проходя от висков к затылку и ко лбу. Важно не давить сильно, чтобы не повредить волосы.
Аромамассаж осуществляется с применением эфирных масел, таких как пачули или розмарин. Несколько капель масла наносятся на кончики пальцев, после чего мягкими движениями массируется кожа головы от висков к затылку. Слишком большое количество масла может вызвать раздражение кожи.
Антистресс-массаж по-тайски рекомендуется при эмоциональной нестабильности, вызывающей выпадение волос. Начинается с мягких поглаживаний, затем переходя к разминанию мышц головы и шеи. Движения должны быть мягкими, постепенно усиливаясь до вибрирующих круговых. Особое внимание уделяется центральной части лба, ямкам за ушами, теменным ямкам и височной области.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.