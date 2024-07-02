Как массаж головы помогает восстановить волосы: советы экспертов

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Эффективные техники массажа для борьбы с выпадением волос

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос — серьезная проблема для женщин, требующая профессионального подхода. При увеличении потери волос и заметном снижении объема следует обратиться к трихологу. Специалист может рекомендовать массаж головы как способ стимулирования роста волос. Существуют различные техники массажа, которые необходимо использовать только после консультации с врачом.

Эффективные техники массажа для борьбы с выпадением волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Массаж щеткой предполагает использование щетки из натуральных материалов, таких как дерево или эбонит. Волосы следует расчесать, затем, начиная от висков, аккуратно двигать щетку по коже головы, проходя от висков к затылку и ко лбу. Важно не давить сильно, чтобы не повредить волосы.

Аромамассаж осуществляется с применением эфирных масел, таких как пачули или розмарин. Несколько капель масла наносятся на кончики пальцев, после чего мягкими движениями массируется кожа головы от висков к затылку. Слишком большое количество масла может вызвать раздражение кожи.

Антистресс-массаж по-тайски рекомендуется при эмоциональной нестабильности, вызывающей выпадение волос. Начинается с мягких поглаживаний, затем переходя к разминанию мышц головы и шеи. Движения должны быть мягкими, постепенно усиливаясь до вибрирующих круговых. Особое внимание уделяется центральной части лба, ямкам за ушами, теменным ямкам и височной области.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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