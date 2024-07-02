Правильный уход за ногтями после салона: что нужно знать

Как сохранить идеальный маникюр надолго: советы эксперта

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сохранение красоты маникюра после посещения салона требует правильного домашнего ухода. Не следует наносить масло или крем на кутикулу в день процедуры, чтобы не увлажнять кожу и не мешать работе мастера.

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Также в первые два дня после наращивания ногтей лучше отказаться от посещения бани или сауны, так как искусственный материал может пострадать от высокой температуры. Мыть руки можно сразу после процедуры, но при выполнении домашней работы с использованием бытовой химии обязательно надевать перчатки, чтобы избежать царапин и сколов на ногтях. Мыть посуду следует в перчатках, чтобы защитить ногти и кожу рук от химических веществ.

Самостоятельное опиливание или обрезание наращенных ногтей может привести к сколам и отслоениям. Снимать искусственное покрытие самостоятельно также не рекомендуется, так как это может повредить натуральную пластину ногтя.

Гель-лак следует менять каждые четыре недели, чтобы избежать смещения архитектуры ногтя и возможных инфекций.