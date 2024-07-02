Маникюр без ошибок: что может удешевить ваш образ

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Как избежать ошибок в маникюре: советы эксперта

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Чрезмерная длина ногтей, обилие декоративных элементов и яркие кислотные оттенки могут визуально удешевить маникюр. Инструктор и мастер ногтевого сервиса Мария Рябинина отметила, что самый плохой маникюр — это некачественный, с сколами, неровностями и размазанным лаком. Если ногти не ухожены, лучше вообще не делать покрытие, чтобы они выглядели аккуратнее.

Как избежать ошибок в маникюре: советы эксперта
Фото: Freepik is licensed under Free license

Слишком длинные ногти, особенно более 10-15 сантиметров, без четкой формы, могут сделать образ безвкусным. Для ногтей любой формы и размера важно не перебарщивать с дизайном, двух декоративных элементов обычно достаточно, чтобы избежать нелепости. Иногда полностью покрытые стразами ногти могут выглядеть элегантно, но только если это сделано опытным мастером.

Яркие кислотные оттенки следует использовать осторожно, чтобы маникюр не выглядел вызывающе и дешево. Всегда полезно советоваться с мастером, который разбирается в дизайне.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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