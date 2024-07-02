Как удалить филлеры на основе гиалуроновой кислоты из губ?

Как безопасно избавиться от филлеров в губах?

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Филлеры, как правило, используются для увеличения объема, коррекции формы или улучшения контура губ. Они содержат гиалуроновую кислоту и другие вещества, которые с течением времени постепенно разрушаются и абсорбируются организмом. Если вы решите удалить филлеры из губ, то попробуйте методы, о которых мы сегодня расскажем.

Фото: openverse.org by Haleyface, CC BY 2.0

Естественное разложение филлера

Большинство филлеров на основе гиалуроновой кислоты постепенно рассасываются самостоятельно со временем, обычно за 6-12 месяцев после введения. В этом случае не требуется дополнительных процедур, и они исчезнут естественным путем.

Использование гиалуронидазы

Гиалуронидаза — это фермент, который разрушает гиалуроновую кислоту. Он может быть использован для инъекций в область с филлером, что ускорит его рассасывание. Этот метод также помогает корректировать неравномерные результаты или осложнения.

Хирургическое удаление

В редких случаях, если филлер навсегда изменяет форму губ или произошли серьезные осложнения, может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления материала. Это решение принимается индивидуально в зависимости от конкретной ситуации.

Важно обсудить все возможные методы с квалифицированным специалистом, который поможет выбрать наилучший вариант для вашего случая. После удаления филлеров также важно продолжать ухаживать за губами и поддерживать их здоровье и эстетичный вид.