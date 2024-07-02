Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России уменьшился ущерб от страхового мошенничества за последние пять лет
Восхождение на Фудзияму сделали платным
Тунец полезен для нервной системы
Учёные обнаружили 2800-летние могилы детей в Норвегии
Кинологи рассказали, как собака становится агрессивной
Полное руководство по использованию автомобильного кондиционера
Ипотечные выплаты в России удваиваются без господдержки
Елена Проклова рассказала, что избавилась от ребёнка Олега Янковского
Вот что нужно сделать, чтобы спасти гортензию летом
Как удалить филлеры на основе гиалуроновой кислоты из губ?

Как безопасно избавиться от филлеров в губах?

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Филлеры, как правило, используются для увеличения объема, коррекции формы или улучшения контура губ. Они содержат гиалуроновую кислоту и другие вещества, которые с течением времени постепенно разрушаются и абсорбируются организмом. Если вы решите удалить филлеры из губ, то попробуйте методы, о которых мы сегодня расскажем.

Как безопасно избавиться от филлеров в губах?
Фото: openverse.org by Haleyface, CC BY 2.0

Естественное разложение филлера

Большинство филлеров на основе гиалуроновой кислоты постепенно рассасываются самостоятельно со временем, обычно за 6-12 месяцев после введения. В этом случае не требуется дополнительных процедур, и они исчезнут естественным путем.

Использование гиалуронидазы

Гиалуронидаза — это фермент, который разрушает гиалуроновую кислоту. Он может быть использован для инъекций в область с филлером, что ускорит его рассасывание. Этот метод также помогает корректировать неравномерные результаты или осложнения.

Хирургическое удаление

В редких случаях, если филлер навсегда изменяет форму губ или произошли серьезные осложнения, может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления материала. Это решение принимается индивидуально в зависимости от конкретной ситуации.

Важно обсудить все возможные методы с квалифицированным специалистом, который поможет выбрать наилучший вариант для вашего случая. После удаления филлеров также важно продолжать ухаживать за губами и поддерживать их здоровье и эстетичный вид.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Последние материалы
Кинологи рассказали, как собака становится агрессивной
Ипотечные выплаты в России удваиваются без господдержки
Полное руководство по использованию автомобильного кондиционера
Елена Проклова рассказала, что избавилась от ребёнка Олега Янковского
Вот что нужно сделать, чтобы спасти гортензию летом
Домашнее песочное печенье: тесто готовится на сливочном масле и молоке, без яиц
Юрист Прокофьев: Задолженность как у Хабиба возможна при доходе более млрд руб
Как безопасно избавиться от филлеров в губах?
Индия на пути к экологизации не отказывается от нефти и газа
Людмила Поргина влюбилась в Караченцова с первого взгляда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников