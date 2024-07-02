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Почему беременным нельзя использовать ретинол: потенциальные риски и безопасные альтернативы

Ретинол и беременность: как он может негативно повлиять на состояние плода?

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Ретинол, одна из форм витамина А, широко используется в косметике и дерматологии благодаря своим мощным антивозрастным свойствам и способности бороться с акне. Однако его использование категорически не рекомендуется для беременных женщин. Это связано с несколькими важными факторами, которые могут повлиять на здоровье как матери, так и развивающегося плода.

Ретинол и беременность: как он может негативно повлиять на состояние плода?
Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro, PDM

Потенциальные риски для плода

Ретинол и его производные, такие как ретиноиды, могут вызывать серьёзные пороки развития у плода. Исследования показали, что высокая концентрация витамина А в организме беременной женщины может привести к различным врождённым проблемам, включая дефекты сердца, нарушения в развитии центральной нервной системы и черепно-лицевые аномалии. Эти риски особенно высоки в первом триместре, когда закладываются основные органы и системы будущего ребёнка.

Абсорбция через кожу

Хотя ретинол обычно используется наружно в составе кремов и сывороток, он всё же может проникать через кожу и попадать в кровоток. Это означает, что даже такое применение может повысить уровень витамина А в организме до опасного уровня. Поэтому дерматологи и акушеры-гинекологи рекомендуют беременным женщинам избегать использования косметики и лекарств, содержащих ретинол и его производные.

Альтернативные решения

Для беременных женщин, стремящихся сохранить здоровый и ухоженный вид кожи, существуют безопасные альтернативы ретинолу. Вместо этого можно использовать продукты, содержащие ниацинамид, гиалуроновую кислоту, витамин С или пептиды. Эти ингредиенты обладают антивозрастными и увлажняющими свойствами, не оказывая негативного влияния на здоровье матери и ребёнка.

Использование ретинола во время беременности сопряжено с серьёзными рисками для развития плода. Во избежание возможных осложнений рекомендуется отказаться от косметики и лекарств, содержащих этот ингредиент, в пользу безопасных альтернатив. Всегда консультируйтесь с врачом перед использованием новых продуктов по уходу за кожей во время беременности.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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